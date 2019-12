5G : Huawei prêt à produire en Europe pour rassurer

Grande opération de transparence pour conquérir un marché stratégique. Accusé d'espionnage au profit de la Chine et boycotté par les Etats-Unis, le géant mondial des télécoms Huawei riposte ce mercredi en mettant sur la table plusieurs décisions pour rassurer ses clients et les responsables politiques européens.Le groupe basé à Shenzhen (sud de la Chine) pourrait d'abord ouvrir sur le continent une usine où il produirait des composants destinés aux réseaux 5G, sa première de ce type hors de son pays d'origine.Objectif : montrer à tous qu'ils n'ont rien à cacher notamment l'installation dans les équipements de « portes dérobées ».Privé des puces et des composants des fournisseurs américains, le leader mondial du secteur a dû se résoudre à produire lui-même toutes les pièces pour les antennes relais 5G et les réseaux télécoms.Un chèque de 4 Mds€ en FranceHuawei, dont le siège européen est à Düsseldorf en Allemagne, mène une étude de faisabilité pour implanter un site industriel au plus près de ses clients du Vieux continent.Environ 4 Mds€ pourraient également être dépensés en France pour des achats de composants et services.Pour calmer les craintes des gouvernements occidentaux, le président de Huawei, Liang Hua, a aussi assuré que « la Chine n'a pas de loi qui exige de ses entreprises qu'elle fournisse des renseignements ». « À l'avenir, même si ça devait arriver, nous refuserons ce genre de demande », a-t-il insisté.En 2017, le gouvernement chinois a pourtant promulgué une loi qui enjoint à « toutes organisations et citoyens de soutenir, aider et coopérer à l'effort national de renseignement », selon le texte de loi.Quant aux activités de Huawei en Occident, « notre principe suprême est de nous conformer strictement à la loi de chaque pays où nous travaillons », soutient le grand patron.Le gouvernement pressé de déciderEn France, le gouvernement n'a pas toujours pas ...