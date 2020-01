5G en France : Huawei sera-t-il de l'aventure ? La mise au point de l'Anssi

Va-t-on associer Huawei au déploiement de la 5G en France ? Malgré les accusations américaines d'espionnage chinois, les autorités européennes recommandent en tout cas de ne pas exclure l'équipementier chinois de la compétition, et nos voisins britanniques viennent d'annoncer qu'il serait bien de la partie Outre-Manche.De quoi parle-t-on ? Dans leur course pour déployer cette nouvelle génération d'Internet mobile, les opérateurs (en France, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free) vont devoir faire appel à des cœurs de réseaux relayés par des antennes fournies par les équipementiers télécoms, comme le géant chinois.Mais ces équipements sensibles doivent auparavant être validés par les experts techniques de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Interrogé par Le Parisien lors du Forum International de la Cybersécurité à Lille, le patron de ce gendarme informatique, Guillaume Poupard, a bien voulu s'exprimer sur ce sujet brûlant. Et rétablir plusieurs vérités.Les autorités britanniques ont donné leur feu vert à une participation limitée de Huawei au réseau 5G, malgré les risques supposés d'espionnage et alors que la France n'a pas encore tranché. Quelle a été votre réaction ?GUILLAUME POUPARD. Ils sont sur la même analyse du risque que nous... car nous la faisons ensemble. Dans leur décision, les équipementiers à risque sont exclus du cœur du réseau 5G et ils n'auront que 35 % du déploiement des antennes. C'est tout sauf un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Mais cette décision à Londres est courageuse, je la salue. Avec les équipementiers, on fait face à deux types de risques : les risques techniques, objectivables pour nous, mais aussi les risques, beaucoup moins quantifiables, de nature politique : tous les industriels chinois sont soumis à une loi de 2017 qui les oblige à contribuer au renseignement national. Je ne peux pas en vouloir à Huawei ...