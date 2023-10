58% des Français jugent que les impôts ont augmenté depuis l'arrivée de Macron au pouvoir

SONDAGE. Si le chef de l'Etat a fait de la baisse des impôts l'un des piliers de ses quinquennats, une enquête Elabe pour Les Echos et l’Institut Montaigne révèle que ce n'est pas le sentiment de la majorité des Français.

"Ces six dernières années, on a baissé les impôts de plus de 60 milliards d'euros pour nos compatriote", assurait Emmanuel Macron le 24 septembre dernier lors de son interview télévisée. Un sentiment loin d'être partagé par les Français. Selon une enquête Elabe pour Les Echos et l’Institut Montaigne dévoilée jeudi 5 octobre, 58% des personnes interrogées estiment en effet que les impôts et taxes ont augmenté depuis 2017 et son entrée à l'Elysée.

C'est 16 points de plus qu'en mai dernier. Une forte augmentation certainement liée au calendrier, la rentrée étant la période où les Français doivent payer la taxe foncière et le solde de l'impôt sur le revenu, souligne BFMTV.

Dans le détail, un tiers des sondés (34%, +12 points) jugent que les impôts ont "beaucoup augmenté" depuis six ans, 24% (+4) ont le sentiment qu’ils ont "un peu augmenté" et 21% (-8%) qu’ils sont restés stables. Seuls 20% (-8%) disent qu’ils ont baissé, dont 18% "un peu" et 2% "beaucoup". Cette idée d'une pression fiscale plus importante est présente chez toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d’âge et parmi tous les électorats, y compris celui d’Emmanuel Macron (29%, +16).

"Le message du gouvernement est inaudible dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat" , explique aux Echos Vincent Thibault, directeur conseil opinion chez Elabe. "Entre la hausse de la taxe foncière et le débat sur le poids des taxes dans le prix de l'essence, il y a un vrai risque d'opinion sur ce sujet de la pression fiscale."

D'autant que de moins en moins de Français (51%, -7) estiment que le paiement des impôts et taxes est justifié pour financer les services publics. "Le sentiment de dégradation des services publics - que ce soit aux urgences ou à l'école - s'accentue. Et les Français estiment d'autant plus ne pas en avoir pour leur argent, c'est un cercle vicieux", souligne Vincent Thibault.

Par ailleurs, plus de 8 personnes interrogées sur 10 (81%, +3) pensent que le montant des impôts et taxes n’est pas bien utilisé par les pouvoirs publics et 76% considèrent que le système fiscal français ne permet pas la redistribution des richesses entre les différentes catégories de la population.

Une majorité de Français estiment que les dépenses devraient être plus importantes dans la santé (51 %), la sécurité (37 %) et l'éducation (36 %). Et ils réclament au contraire moins de dépenses pour les allocations familiales (36%), les allocations chômage (28%), le numérique (27%) et la culture (23%).