560.000 contrats d'apprentissage signés en 2021, nouveau record

La ministre du Travail a salué une "très bonne nouvelle", en parallèle des bons chiffres du chômage communiqués jeudi 25 novembre.

Elisabeth Borne, le 29 septembre 2021, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le nombre de contrats d'apprentissage signés en 2021 a déjà "battu le record de l'an dernier", a indiqué vendredi 26 novembre la ministre du Travail Élisabeth Borne, soulignant "la reprise très dynamique" de l'emploi ces derniers mois. "On est déjà à 560.000 contrats d'apprentissage signés cette année", contre 526.000 pour toute l'année 2020, a précisé Elisabeth Borne sur franceinfo .

"C'est une très bonne nouvelle, on a battu le record de l'an dernier", s'est-elle félicitée, saluant également la forte baisse du nombre de chômeurs en octobre (-113.000 selon Pôle emploi). "Sur six mois, on a 500.000 demandeurs d'emploi sans activité en moins, ça montre que la reprise est très dynamique", a-t-elle affirmé. Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une nette baisse de 3,3% en octobre, soit 113.500 inscrits en moins, à 3,377 millions, selon les chiffres du ministère.

Graphique montrant l'évolution du taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) en France depuis 2010, derniers chiffres au T3 2021 ( AFP / )

Elisabeth Borne a néanmoins estimé "normal" de renforcer les contrôles de chômeurs, afin "de s'assurer qu'ils recherchent activement du travail", rappelant son objectif de "25% de contrôles de plus dans les six prochains mois".

Accessible aux jeunes de 16 à 29 ans, l'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique et formation au métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé son contrat. La hausse des contrats s'explique aussi par la réforme de 2018 qui a libéralisé l'apprentissage à la fois sur les conditions d'entrée et sur l'offre de formation.