500 millions de dollars pour des candidats républicains : Elon Musk dit se sentir "un peu idiot" d'avoir dépensé autant d'argent dans les midterms

La défaite des Républicains aux midterms "illustre assurément que les élections ne sont pas seulement une question d'argent", selon l'homme le plus riche du monde.

Elon Musk s'exprimant en visioconférence à New York, aux États-Unis, le 18 novembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Beaucoup d'argent pour peu de résultats. Le multimilliardaire ultraconservateur Elon Musk a reconnu mercredi 18 novembre qu'il sentait "un peu idiot" d'avoir dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour financer des campagnes de candidats républicains aux élections de novembre, au cours desquelles les Démocrates ont remporté une large victoire.

"Je me sens un peu idiot d'avoir dépensé autant d'argent et de voir si peu de résultats, ou peut-être que cela aurait été bien pire sans cela", a confié l'homme le plus riche au monde, lors de la conférence DealBook, organisée à New York par le New York Times . Il s'exprimait par connexion vidéo depuis la Chine, où il accompagne le président Donald Trump.

"Mes motivations étaient simples" : il s'agissait "d'avoir un certain équilibre des pouvoirs. (...) De ne pas avoir la présidence, le Sénat et la Chambre (des représentants) qui soient aux mains du même parti", a-t-il expliqué. "C'était mon objectif, qui a échoué soit dit en passant", a-t-il insisté. "De toute évidence, les républicains ont pris une raclée dans cette élection".

Selon lui, cela "illustre assurément que les élections ne sont pas seulement une question d'argent . (...) Vous pouvez injecter beaucoup d'argent dans une élection et obtenir un effet relativement mineur". Il a ajouté ne pas vouloir, "dans le pire des scénarios, d'une super majorité démocrate. Je ne suis pas en faveur non plus d'une super majorité républicaine".

"Si je pouvais remonter le temps, je dépenserais moins d'argent", a-t-il poursuivi, soulignant qu'il n'avait pas "porté beaucoup d'attention à titre personnel" aux élections parce qu'il était "concentré sur (ses entreprises) SpaceX, Tesla,..." Mais, selon lui, "quelques personnes sont à coup sûr grincheuses au sujet de mon financement des dernières élections" .

"Je ne suis pas MAGA"

Il a notamment déboursé plus de 220 millions de dollars en faveur de l'ex-procureur général du Texas, Ken Paxton, mais c'est un démocrate de 37 ans relativement novice en politique, James Talarico, qui a remporté le siège de sénateur. Les sièges de plusieurs de ses entreprises, dont SpaceX et Tesla, se trouvent à Austin (Texas) et il a bâti ou est en train de bâtir dans cet État des sites de production gigantesques (véhicules, puces électroniques, etc).

Interrogé pendant la conférence sur ses craintes concernant la future gouverneure démocrate du Texas, Gina Hinojosa, qui doit succéder en janvier au républicain Greg Abbott, Elon Musk a relevé que la dirigeante politique allait être "assez modérée". "Je ne pense pas qu'elle soit une gouverneure d'extrême gauche et, d'après tout ce que j'ai entendu à son sujet, je pense que les choses vont bien se passer au Texas avec Gina comme gouverneure", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Elon Musk a affirmé "ne pas être MAGA. (...) Je ne suis pas sûr de ce que MAGA signifie mais je ne pense pas l'être ", a relevé celui qui a financé et participé activement à la campagne présidentielle de Donald Trump puis à son administration en dirigeant la Commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge).

Le slogan de campagne de Donald Trump en 2024, "Make America Great Again", est communément utilisé pour identifier ses partisans. "Si cela signifie une sorte d'adhésion aveugle à des positions du Parti républicain alors, à coup sûr, je ne le suis pas", s'est-il défendu, arguant qu'il y avait "du positif et du négatif dans les deux partis".

"Je pense que je suis idéologiquement assez modéré . Je ne pense pas avoir une quelconque opinion politique extrême", a-t-il relevé.

Mais les ventes de Tesla ont été plombées du fait de son financement de la campagne de 2024 -des centaines de millions de dollars- mais aussi de son soutien à des gouvernements d'extrême droite en Europe. Le constructeur automobile avait aussi été ciblé par des actes de vandalisme, des appels au boycott et des manifestations.