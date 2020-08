Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 500 Miles d'Indianapolis : Marco Andretti partira en pole dimanche prochain Reuters • 16/08/2020 à 20:26









500 Miles d'Indianapolis : Marco Andretti partira en pole dimanche prochain par Florian Burgaud (iDalgo) Au lendemain de la première partie des qualifications qui avaient placé la plupart des favoris, principalement équipés de groupes moteurs Chevrolet, au-delà du 20e rang, le fast nine s'est disputé ce dimanche midi sur l'ovale d'Indianapolis. C'est Marco Andretti qui a signé la meilleure vitesse moyenne sur les quatre tous lancés. Dans une semaine, il partira donc en pole, 33 ans après son grand-père Mario. Derrière lui, Scott Dixon et Takuma Sato seront morts de faim tout comme Alexander Rossi, 9e, Josef Newgarden, 13e, Will Power, 22e, le tenant du titre français Simon Pagenaud, 25e, l'attraction espagnole Fernando Alonso, 26e, ou Helio Castroneves, 28e. Dimanche prochain, à 20h30 heure française, les fauves seront lâchés pour la grande bagarre de l'Indy 500.

