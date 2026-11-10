500 jours sans Christophe Gleizes, "c'est trop", clame sa mère

Francis et Sylvie Godard, le beau-père et la mère du journaliste Christophe Gleizes, à Paris le 15 octobre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le 11 novembre, cela fera 500 jours que Christophe Gleizes est emprisonné en Algérie, seul journaliste français à être détenu à l'étranger actuellement. Pour sa mère Sylvie Godard et son beau-père Francis, c'est "500 jours de trop", disent-ils à l'AFP.

Le trentenaire, collaborateur du magazine So Foot, a été arrêté en mai 2024 dans le cadre d'un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), puis placé sous contrôle judiciaire. Il est incarcéré depuis juin 2025, à la suite de sa condamnation à sept ans de prison pour apologie du terrorisme.

Question : Que représentent ces 500 jours d'emprisonnement pour vous ?

Réponse de Sylvie Godard : "500 jours, c'est un chiffre pour la plupart des gens. Mais pour nous, c'est une réalité un peu tragique : c'est 500 jours de liberté confisquée pour Christophe, c'est 500 jours d'attente pour nous. Nos vies sont suspendues à une décision que l'on attend depuis le début. C'est 500 jours de trop".

Q - Faut-il espérer encore une grâce présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune ?

Francis Godard - "Il y a eu une phase où on s'est adressé au président algérien, on a cru en sa mansuétude. On se rend compte qu'il est sourd à nos demandes, on se heurte à un mur.

On est dans une situation maintenant qui devient sordide, parce que ce qui est en jeu, c'est un échange, entre Christophe et on ne sait quoi. Il peut servir de monnaie d'échange".

Q - Quel est votre message à Emmanuel Macron ?

Sylvie Godard - "La situation doit se débloquer avant le début de l'élection présidentielle. Il y avait un engagement du gouvernement français. L'élection m'inquiète car le temps qu'un nouveau gouvernement se mette en place, le temps s'étirerait."

Q - Maxime Gleizes, frère de Christophe, lui a écrit : "Des personnes t'enferment et tu restes libre". C'est aussi ce que vous ressentez ?

Sylvie Godard - "Quand on le voit, c'est pour 30 minutes. La dernière fois, on ne l'avait pas vu depuis quatre mois. Il reste digne et cela nous oblige aussi à être à la hauteur. Christophe est très fort dans sa tête. Mais je pense qu'il était sûr d'un dénouement proche, et maintenant il craint que cela ne se réalise pas tout de suite. Il doit avoir des moments d'extrême solitude.

A la prison de Koléa, il s'est habitué aux gardiens, à ses codétenus, au rythme routinier. Il a, comme à la prison de Tizi Ouzou auparavant, de très bonnes relations avec un codétenu, avec qui il échange sur les échecs et sur le sport. Tous les livres que l'on apporte lui sont donnés désormais. Mais le cardinal Vesco (archevêque d'Alger qui lui rend visite régulièrement, ndlr) nous a dit que le temps commence à lui paraître long et que ça pique".

Q - Après les soutiens lors du Mondial-2026 et de la cérémonie du Ballon d'Or fin octobre, un match solidaire est organisé mercredi à Paris par Reporters sans frontières. Comment maintenir la mobilisation?

Francis Godard - "C'est un enjeu capital pour nous, parce qu'on garde toujours espoir. On ne renoncera jamais et la mobilisation collective, c'est l'espoir. On est entourés par des gens motivés, compétents, qui nous aident à ne pas sombrer. Il faut que les gens qui le retiennent en prison soient bien conscients qu'on ne lâchera jamais.

Et l'Algérie n'a rien à gagner à présenter une image d'un pays qui maintient un journaliste sportif en prison sans raison.

Nous rappelons aussi que notre combat est pour Christophe mais, à travers lui, pour la liberté de la presse et des journalistes."