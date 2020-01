Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 50 points pour Lillard, les Pelicans s'imposent face à Boston Reuters • 27/01/2020 à 11:32









50 points pour Lillard, les Pelicans s'imposent face à Boston par Hugo Chalmin (iDalgo) Dans une nuit frappée par le décès de Kobe Bryant, huit rencontres ont été disputées sur les parquets NBA. Portland a tenu bon à la maison contre Indiana. Les Blazers se sont imposés 129-139 au Moda Center grâce un énorme Damian Lillard. Après avoir planté 61 points lors du Martin Luther Kind Day, 47 points à Dallas, le meneur en a inscrit 50 face aux Pacers. Du côté de New Orleans, les hommes d'Alvin Gentry ont disposé 108-123 des Celtics sans Jayson Tatum. Malgré un trio Walker-Hayward-Brown auteur de 78 points, Boston n'a pas su résisté aux Pelicans. Ces derniers ont notamment été portés par un Zion Williamson à 21 points et 11 rebonds. Le n°1 de la dernière Draft continue d'impressionner pour ses débuts dans la Grande Ligue. Parmi les autres rendez-vous de la nuit en NBA, le Magic d'un Evan Fournier maladroit (11 points à 5 sur 19 au tir) s'incline à domicile 112-97 face aux Clippers. Les Knicks remportent (97-110) le derby de New York contre les Nets avec un bon Franck Ntilikina (11 points). Les Nuggets viennent à bout de Houston (110-117), Toronto l'emporte à San Antonio (110-106), les Hawks explosent les Wizards (133-152) et les Grizzlies gagnent chez eux face aux Suns (109-114).

