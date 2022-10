50 ans du RN: Marine Le Pen rend hommage "à tous les militants"

Marine Le Pen le 4 octobre 2022 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Marine Le Pen a rendu hommage mercredi "à tous les militants qui depuis 50 ans ont œuvré pour la cause nationale" à l'occasion du cinquantième anniversaire d'un Rassemblement national qu'elle juge "prêt à gouverner" la France.

"Le Rassemblement National fête aujourd'hui son cinquantième anniversaire. D'un parti contestataire, nous en avons fait un parti prêt à gouverner. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à tous les militants, qui depuis 50 ans, ont œuvré pour la cause nationale", a écrit dans un tweet l'ancienne présidente du RN.

"Le Rassemblement National a 50 ans. 50 ans de vie démocratique et républicaine. Précurseur, visionnaire, d'une résilience à toute épreuve grâce à la force des convictions de générations de militants, il n'a cessé de grandir et d'évoluer. De l'espoir au pouvoir, on continue !", s'est félicité, également sur Twitter, le président par intérim, Jordan Bardella, candidat à l'élection du 5 novembre.

Jeudi, c'est sous les dorures du Palais Bourbon que le parti de Marine Le Pen célèbrera son anniversaire le temps d'un "colloque" qui doit être "l'occasion de revenir sur les victoires idéologiques que nous avons enregistrées", selon Bardella.

Du groupuscule marginal au premier parti d'opposition qui a réuni plus de 40% des électeurs à la présidentielle: cinquante ans après la création du Front national, devenu Rassemblement national, le mouvement d'extrême droite a su prospérer en réchappant à toutes les crises et s'estime désormais prêt à gouverner.