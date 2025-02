50 ans après sa découverte, Lucy fait son premier voyage en Europe

Reconstitution artistique de la célèbre australopithèque, Lucy, exposée au musée national de Prague, le 4 février 2025 ( AFP / Michal Cizek )

Les ossements de la plus célèbre australopithèque Lucy, découverts il y a cinquante ans en Ethiopie, vont être exposés à Prague l'été prochain, une escapade inédite en Europe pour ce squelette vieux de 3,18 millions d'années.

"C'est la première fois qu'ils seront présentés sur le Vieux Continent", s'est félicité le Premier ministre tchèque Petr Fiala, en annonçant mardi à la presse ce rare prêt du musée national d'Ethiopie.

Le privilège revient au Musée national de Prague qui les montrera au public dans le cadre d'une exposition plus large ouvrant le 25 août pour deux mois.

Le squelette quasi complet de Selam, jeune australopithèque morte à l'âge de 3 ans environ qui aurait vécu 100.000 ans avant Lucy, sera aussi de ce voyage sous haute sécurité.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala et la ministre éthiopienne du Tourisme Selamawit Kassa, lors d'une conférence de presse au musée national de Prague, le 4 février 2025 ( AFP / Michal Cizek )

Il avait été découvert en 2000, un quart de siècle après la mise à jour des 52 fragments d'ossements de Lucy qui allait révolutionner la recherche scientifique et la compréhension de nos ancêtres.

"Cette exposition historique va offrir aux touristes et aux chercheurs une occasion unique de voir de près ces fossiles humains", a commenté la ministre éthiopienne du Tourisme Selamawit Kassa, présente dans la capitale tchèque pour l'annonce.

D'abord appelé A.L-288-1, Lucy a été baptisée ainsi en référence à la chanson des Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", que l'équipe de scientifiques écoutait après avoir fêté la découverte.

Reconstitution artistique de la célèbre australopithèque Lucy, exposée au musée national de Prague, le 4 février 2025 ( AFP / Michal Cizek )

Morte possiblement entre 11 et 13 ans (ce qui est considéré comme un âge adulte pour cette espèce), mesurant 1,10 m de haut et pesant 29 kg, cet hominidé bipède reconstitué à 40% est conservé dans une pièce non ouverte au public au coeur de la capitale Addis Abeba.

Si le musée reçoit de nombreuses sollicitations pour l'étudier, le squelette ne quitte plus l'Ethiopie qu'à de rares exceptions - il avait fait un tour des Etats-Unis entre 2007 et 2013.

Des ossements de la célèbre australopithèque Lucy au musée national d'Ethiopie, le 19 novembre 2024 à Addis Abeba ( AFP / Amanuel Sileshi )

Longtemps décrite comme "la grand-mère de l'Humanité", Lucy est aujourd'hui plutôt considérée comme une tante ou une cousine - sa filiation directe avec l'Homme étant contestée.

De nombreuses trouvailles ont depuis rebattu les cartes, en Ethiopie, en Afrique du Sud, au Kenya mais aussi au Tchad.

Toumaï, considéré par certains paléontologues comme le premier représentant de la lignée humaine du haut de ses 7 millions d'années, ou encore Ardi, âgé de 4,5 millions d'années, ont rejoint Lucy au panthéon préhistorique.