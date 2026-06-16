5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

Hier, on a vu les commentateurs mordre à pleines dents dans un délicieux Caprice des Dieux pendant la pause fraîcheur. Pour prolonger le plaisir pendant ces trois minutes, on a d'autres idées sympas voire gourmandes à vous soumettre...

+ Se préparer un sandwich

Les joueurs se désaltèrent pour échapper à la chaleur étouffante de Dallas à la fin du mois de juin. Et vous avez un petit creux. Ça tombe bien, une jolie baguette croustillante patiente sur la planche à pain. Tartinez-la généreusement de beurre. Glissez-y une tranche de jambon. Garnissez d’un généreux morceau de Caprice des Dieux. Si vous êtes un puriste, vous pouvez même vous offrir le frisson d’un ou deux cornichons.

+ Prendre une douche

Trois minutes, c’est largement suffisant pour prendre une douche. Pas une douche contemplative où l’on chantonne en laissant l’eau brûlante caresser ses épaules. Eau, savon, rinçage, terminé. Une vraie douche efficace et soucieuse de l’environnement. Les écologistes applaudissent. Votre ballon d’eau chaude aussi. Et pour une fois, vous ressortez avant d’avoir transformé la salle de bains en hammam.…

SF pour SOFOOT.com