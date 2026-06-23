5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

Hier, on a vu les commentateurs mordre à pleines dents dans un délicieux Caprice des Dieux pendant la pause fraîcheur. Pour prolonger le plaisir pendant ces trois minutes, on a d’autres idées sympas voire gourmandes à vous soumettre...

Dresser la liste de ce qu’on va « enfin » faire cet été

Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à ouvrir une nouvelle note sur son téléphone et à y inscrire tous les projets qu’on reporte depuis octobre. Apprendre l’espagnol. Lire ce roman qui trône sur la table de chevet. Se remettre au sport. Cuisiner autrement. La liste s’allonge avec une fluidité remarquable, presque euphorisante. En trois minutes, vous aurez planifié de quoi occuper l’été qui se profile. Peu importe que la moitié de ces résolutions ne survive pas au mois d’août : pour l’instant, tout est possible, et c’est délicieux. Un peu comme le Caprice des Dieux, oui.

Lancer une partie de 7-0

3 minutes, c’est exactement le temps qu’il faut pour tomber dans le piège du jeu brésilien qui cartonne sur Internet. Le principe est simple : composer l’équipe de ses rêves en mélangeant les époques, les nationalités et les légendes. Qui n’a jamais rêvé d’associer Messi avec Zidane ou de placer Maradona en faux 9 derrière Mbappé ? Une fois le jeu lancé, en revanche, les trois minutes réglementaires risquent de paraître très courtes. Vous avez un quart de finale à disputer contre l’Irlande du Nord 1958, alors cet Équateur-Curaçao va devoir patienter un petit peu.…

Par Pierre MATURANA pour SOFOOT.com