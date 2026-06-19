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5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 21:37

5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

Hier, on a vu les commentateurs mordre à pleines dents dans un délicieux Caprice des Dieux pendant la pause fraîcheur. Pour prolonger le plaisir pendant ces trois minutes, on a d’autres idées sympas voire gourmandes à vous soumettre...

Commander des pizzas
Vos amis s’impatientent. Certes, cet apéritif à base de bières tièdes et de biscuits apéritifs n’était pas piqué des hannetons. Évidemment, ils ont dégommé les tranches de Caprice des Dieux que vous aviez soigneusement découpés sur la table basse… mais ils ont toujours faim. Vous vous saisissez de votre téléphone portable et appelez l’artisan pizzaïolo le plus proche de votre domicile : « Chef, deux orientales et une hawaïenne » . Ne reste plus qu’à espérer qu’elles arrivent avant la fin du match. Et tant pis pour vos goûts discutables.

Regarder une série à deux
Les pauses fraîcheur de la Coupe du monde durent trois minutes. Trois minutes multipliées par deux pauses, multipliées par 104 matchs. On a fait le calcul cela représente 624 minutes de temps libre sur l’ensemble du tournoi. Soit plus de dix heures. Largement de quoi s’enquiller la saison 1 de How I met You Mother (528 minutes) ou l’intégralité d’une mini-série scandinave sur un meurtre dans un port de pêche. En optimisant parfaitement votre emploi du temps, vous pourriez donc suivre une Coupe du monde tout en développant une expertise inattendue sur les enquêtes policières en milieu nordique. Et comme les meilleures séries se savourent rarement en solo, autant céder à ce p’tit caprice tous les deux, comme le dit le célèbre spot Caprice des Dieux !…

SF pour SOFOOT.com

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