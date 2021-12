5 traditions venues du monde entier à adopter pour Noël

Et si cette année on intégrait les jolies coutumes de nos voisins étrangers à nos festivités pour un Noël crédit photo : Getty images

Chaque pays possède ses propres traditions pour les fêtes de fin d’année. Décoration, spécialités culinaires, activités en famille : et si cette année on intégrait les jolies coutumes de nos voisins étrangers à nos festivités pour un Noël encore plus joyeux et inoubliable ?

1.Illuminer son intérieur

En Suède, et dans beaucoup de pays nordiques, les célébrations de Noël commencent bien avant le 24 décembre. Comme en Allemagne, les familles célèbrent l’Avent, en allumant une nouvelle bougie chacun des 4 dimanches précédent Noël. Les Suédois installent des bougeoirs en forme de V inversés à leurs fenêtres. La lumière symbolise l’espoir à cette période de l’année où la nuit tombe très tôt. Ces célébrations culminent le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie (du latin «lux», lumière). Chaque ville choisit sa Lucie, qui guidera le cortège composé de filles et de garçons. Habillés d’une aube blanche et portant un cierge, ils défilent en chantant des chants traditionnels.

2.Organiser un «secret Santa» ou Noël secret

Cette tradition venue d’outre-Atlantique est également célébrée en Amérique latine («amigo secreto»), en Australie («secret Kindle») ou aux Pays-Bas («Sinterklaas»). Entre amis, entre collègues ou en famille, chacun tire au sort le nom d’une personne du groupe à qui il ou elle devra offrir un petit cadeau , tel un Père Noël secret. Le budget est fixé à l’avance. Au bureau, cette tradition permet de dépasser le cadre hiérarchique et de créer des liens. Entre amis ou en famille, c’est le moyen de faire un cadeau réellement personnalisé, plutôt que de multiplier les présents sans supplément d’âme. Une tradition idéale pour les petits budgets comme les adeptes du minimalisme , puisqu’elle permet de limiter le nombre de cadeaux!

3.Mettre une montagne de livres sous le sapin

En Islande, 7 habitants sur 10 offrent des livres à Noël. Cette tradition apparue dans l’après-guerre porte le nom de «Jólabókaflóð», littéralement «fleuve de livres». Dans ce pays, l’un des plus petits marchés de l’édition au monde, un roman coûte en moyenne 50 euros. Deux tiers des livres paraissent en novembre ou en décembre et envahissent les magasins. Après un bon repas, les Islandais passent la soirée du réveillon à bouquiner tous ensemble.

Ces pays où ce n'est pas le Père Noël qui apporte des cadeaux aux enfants

Selon la tradition, les enfants allemands reçoivent la visite de Nikolaus (Saint-Nicolas) qui voyage à dos d'âne la nuit du 5 au 6 décembre et leur distribue des chocolats, des oranges et des petits présents. Aux Pays-Bas, il porte le nom de Sinterklaas, et en Hongrie, Mikulás. Les enfants russes reçoivent leurs cadeaux la nuit du 31 décembre, apportés par le père Givre et Babouchka, une grand-mère qui l'aide dans sa mission. Les petits grecs ouvrent les cadeaux déposés par Saint-Basile le lendemain, 1er janvier. En Espagne, ce sont les Rois mages qui apportent les cadeaux aux enfants, le 6 janvier. C'est aussi le jour où la sorcière Befana distribue des friandises en Italie.

4.Faire un concours du plus beau pull de Noël

Si l’on célèbre désormais la Journée internationale du pull (moche) de Noël (Ugly Christmas sweater day) où chacun est invité à se parer de son pull du plus mauvais goût, ce phénomène n’a pas toujours été à prendre au second degré. Le pull de Noël n’était rien de moins qu’une tradition familiale: dans les pays anglo-saxons, on s’offrait des pulls bien chauds tricotés à la main, ornés de motifs en lien avec les fêtes (rennes, flocons, bonhommes de neige, sapins…) Même s’ils n’étaient pas forcément à notre goût, on les portait pour faire plaisir à notre mère ou notre grand-mère qui s’était donné du mal (souvenez-vous de Mark Darcy dans Le Journal de Bridget Jones). Aujourd’hui encore aux États-Unis, il n’est pas rare que les familles américaines arborent un bonnet de Père Noël ou des pyjamas coordonnés au moment des fêtes. Pourquoi ne pas reprendre cette tradition rigolote et régressive à votre compte? Votre pull n’a pas besoin d’être moche, promis!

5.Regarder des dessins animés en famille

Chaque 24 décembre à 15h, les Suédois se réunissent devant la télévision pour regarder une série de dessins animés Disney avec Donald Duck et un film animé suédois, KarlBertil Jonssons Julafton. Depuis 1958, la chaîne publique SVT diffuse les mêmes dessins animés tous les ans. Une institution dans le pays! Ce programme est adoré par les petits comme les grands, qui en profitent pour déguster du vin chaud. En Norvège, on se rassemble dès le 23 décembre pour «Lille Julaften» (petite veillée de Noël). De nombreuses familles attendent ce moment pour décorer le sapin, et fabriquer une maison en pain d’épices en mangeant du riz au lait avec du sucre, de la cannelle et du beurre. Que vous soyez plutôt télé, déco ou fourneaux, vous l’aurez compris, l’important est de passer du temps avec vos proches!

