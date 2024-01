5 plaisirs coupables à s’accorder au moins une fois dans sa vie

Louer un avion à hélice ou un jet privé

Voyager avec des compagnies aériennes low cost, c’est bon pour le budget, mais question confort, ce n’est vraiment pas le rêve. Alors est-il possible, au moins une fois dans sa vie, de voyager à bord d’un avion privé? Évidemment, le tarif de location ne sera pas le même selon que vous choisissez un avion turbopropulseur de quatre places ou un jet privé de neuf places. Ensuite, pour évaluer le coût de cette folie, il faut tenir compte de la distance d’acheminement de votre avion jusqu’à votre lieu de décollage, de la durée du vol, des taxes d’aéroport, des variations de prix du carburant et du salaire de l’équipage.

Vous pouvez vous faire plaisir chez OpenFly , un des loueurs d’avions privés à hélice le meilleur marché, à partir de 350 euros de l’heure. OpenFly a fait le choix d’une aviation privée à impact environnemental limité. En effet, leurs avions ont jusqu’à 85% d’émissions en moins qu’un jet privé. Moins écologique, chez Aéroaffaires , il faut compter 5.050 euros pour un Paris-Nice en jet privé léger de trois à sept places, et 13.750 euros pour le même vol en jet privé long-courrier de six à vingt places.

Rouler dans une voiture de luxe électrique ou mythique

À l’occasion d’un mariage, d’une fête d’anniversaire ou tout simplement pour vous faire plaisir, pourquoi ne pas tester la Tesla Y. Si l’acquisition de cette voiture coûte entre 50.000 euros et 100.000 euros selon les modèles, elle vous est proposée à la location à partir de 89 euros par jour chez Carrefour location (partenaire The Corner *).

Autre option, moins écologique mais plus tape-à-l’œil, louer une Ferrari. Chez Americarprestige , le prix de location d’une Ferrari 488 GTB s’élève à 1.600 euros la journée, 4.000 euros pour un week-end et 8.000 euros pour une semaine. Vous devez également prévoir une caution de 20.000 euros pour la location de la Ferrari 488 GTB.

Découvrir Paris ou New York en hélicoptère

Survoler Paris ou New York en hélicoptère est une expérience inoubliable et abordable. Côté Paris, le décollage se fait de l’héliport situé dans le 15e arrondissement. Vous admirez la tour Eiffel, la Seine, le parc des Princes, la tour Montparnasse, le château de Versailles, tout en profitant en direct des commentaires de votre pilote. Et vous gagnez même un certificat de baptême de l’air. Chez Hélipass , le vol de 25 minutes est proposé à 339 euros .

À New York, le survol de la ville en hélicoptère s’est démocratisé. Le plus beau moment pour votre vol est la nuit, afin de vous régaler des lumières scintillantes de Manhattan en survolant les lieux emblématiques comme le Brooklyn Bridge, l’Empire State Building, la statue de la Liberté et Times Square. Avec Newyorkcity , le vol vous coûtera 256 euros pour une demi-heure. Pour une expérience VIP, vous pouvez louer un hélicoptère privé sur le site NewYorkCity à partir de 1.379 euros par personne… pour un quart d’heure.

Louer le yacht de Cyril Hanouna ou voguer en goélette comme un VIP

On a beaucoup parlé du yacht Lamborghini de Cyril Hanouna et de son prix avoisinant les 3 millions d’euros . Le yacht Tecnomar for Lamborghini 63 est à l’avant-garde des bateaux de vitesse de luxe. Inspiré par les performances des voitures supersportives de la même marque, il peut atteindre la vitesse impressionnante de 60 nœuds (plus de 110 km/h). Doté de deux cabines, il est idéal pour quatre personnes. L’émission Complément d’enquête a révélé que l’animateur le met en location jusqu’à 60.000 euros la semaine.

La société Youboat propose ce modèle de star à 10.000 euros la journée. Mais votre rêve d’un séjour sur un yacht privé peut être plus accessible. Sur Globe Sailor , la location d’un yacht de trois cabines pour visiter les côtes de la Croatie est envisageable à partir de 6.370 euros la semaine. Beaucoup plus écoresponsable et tout aussi luxe, Globe Sailor propose la location d’une goélette pour six passagers à 4.499 euros la semaine.

Dépenser une fortune pour s’envoler dans les airs

S’envoler dans l’espace pour un ticket compris entre 250.000 et 55 millions de dollars , c’est ce qui est proposé aux plus fortunés. En 2001, le premier touriste spatial avait déboursé 20 millions de dollars pour embarquer à bord d’une fusée Soyouz. En 2021, Jeff Bezos et trois autres passagers richissimes se sont propulsés à 100 kilomètres d’altitude au-dessus de la Terre. Depuis, d’autres vols spatiaux ont été organisés par Blue Origin, la société de Jeff Bezos. À bord de l’un d’eux, se trouvait même William Shatner, le mythique capitaine Kirk de la série Star Trek âgé de 90 ans.

Un accident, qui a eu lieu en septembre 2022 lors d’un vol non habité, a cloué pour l’instant au sol l’ambition spatiale de Jeff Bezos. Cette immobilisation profite à Virgin Galactic, l’entreprise du milliardaire britannique Richard Branson. Il a annoncé, en septembre 2023, avoir une nouvelle fois envoyé trois touristes dans l’espace pendant une heure. Depuis 2005, la compagnie Virgin Galactic a vendu environ 800 tickets entre 200.000 et 450.000 dollars pièce .

De son côté, Elon Musk et SpaceX invitent des passagers fortunés à passer plusieurs jours en orbite. Pour cela, les aventuriers doivent avoir suivi un entraînement poussé… et déboursé 50 millions de dollars .

Enfin, la société Axiom Space située à Houston a fait décoller pour la seconde fois, en juin 2023, une fusée avec à son bord deux milliardaires saoudiens. Mieux encore, Axiom Space prévoit de construire sa propre station spatiale indépendante qui accueillerait dès 2030 des séjours à 403 kilomètres d’altitude. Dessinée par Philippe Starck, la chambre de cet hôtel dans l’espace se louerait 55 millions de dollars .

Bon plan pour prendre l’air: grimpez à bord de la montgolfière du parc André-Citroën En bord de Seine, au cœur du parc André-Citroën dans le 15e arrondissement de Paris, le Ballon de Paris Generali offre une expérience inoubliable accessible à tous. Installé depuis 1999, le Ballon de Paris a déjà initié près d’un million de personnes aux joies du vol en aérostat en leur offrant un point de vue unique sur Paris et ses monuments. Depuis 2008 et pour la première fois au monde, le ballon prend une nouvelle dimension citoyenne en devenant un indicateur de la qualité de l’air. Le ticket est vendu 17 euros tarif adulte et 11 euros tarif enfant. Vous pouvez l’acheter sur le site , mais il est recommandé le jour de votre envol de vérifier la météo. Certains jours, le ballon ne décolle pas pour cause de mauvais temps et ceci est également indiqué sur le site.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d’un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Carrefour .

Si vous n’êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner.

À lire aussi:

Voyager en première classe en TGV: est-ce que cela vaut le coup?

Monogram: dans l’univers du luxe de seconde main

Ski: quel budget pour séjourner dans deux des plus belles stations de ski alpines?

Voyager en classe affaires: nos conseils pour des billets vraiment moins chers