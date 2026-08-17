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5 idées originales pour le prochain entraîneur du FC Nantes
information fournie par So Foot 17/08/2026 à 12:08
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5 idées originales pour le prochain entraîneur du FC Nantes

5 idées originales pour le prochain entraîneur du FC Nantes

Après deux défaites en autant de matchs de Ligue 2 pour commencer la saison, Michel der Zakarian serait déjà fragilisé au FC Nantes. Voici cinq idées pour un possible successeur capable de sauver les Canaris.

→ Antoine Kombouaré

Quel coup ce serait pour les Canaris ! On parle d’un homme qui sort d’une mission réussie au Paris FC, qu’il avait récupéré fin février au bord de la zone rouge (15 e , 23 points) pour le lâcher à la 11 e place (44 points) avec un bilan très honnête de 6 victoires en 11 matchs (et deux petites défaites). S’il n’a pas été conservé par l’autre club de la capitale préférant ramener Liam Rosenior en Ligue 1, l’expérimenté Kombouaré peut toujours rendre des services et apporter sa méthode pour remettre un club mal en point dans le droit chemin. Pensez seulement à éviter de l’appeler Antoine, cela vaut mieux.

→ Antoine Kombouaré

Quel coup ce serait pour les Canaris ! On parle d’un homme qui est tout simplement le seul à avoir réussi à ramener un trophée depuis le début de l’ère Kita. La Coupe de France, en 2022, avec la demi-finale remportée contre Monaco à la Beaujoire et la finale triomphante face à Nice au Stade de France. Qui l’aurait cru, le 11 février 2021, après l’avoir vu débarquer en cours de saison pour faire oublier la parenthèse catastrophique proposée par Raymond Domenech ? Quelques mois plus tard, c’était donc une ligne de plus au palmarès et une aventure européenne interrompue par la Juventus dans une double confrontation honnête (1-1, 0-3). Alors, l’enchaînement Rodez, Guingamp, Nancy à côté……

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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