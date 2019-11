5 décembre : Nicolas Dupont-Aignan n'ira pas manifester car il n'est "pas un gauchiste"

"Pas besoin de casser la retraite par répartition pour supprimer les régimes spéciaux".

Nicolas Dupont-Aignan à Paris, le 11 avril 2019. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

La réforme des retraites à beau être un "scandale absolu", le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, n'ira pas manifester le 5 décembre car il n'est "pas un gauchiste". Il appelle toutefois à "envoyer le plus grand coup de semonce possible au gouvernement".

Il a précisé sur Radio Classique que s'il soutenait la journée de mobilisation contre une réforme des retraites qui est "un scandale absolu", il n'irait pas manifester car il "ne confond pas l'homme politique et le syndicat" et n'est "pas un gauchiste".

"Le succès ou pas du 5 décembre sera très important car c'est la retraite de tous les Français qui est en cause" , et "pas l'affaire de la SNCF et de la RATP" seules, a-t-il souligné.

"NE PAS PARALYSER LE PAYS"

En revanche, "il ne faut surtout pas paralyser le pays car ce sont les classes populaires et les travailleurs qui paient la paralysie des transports", a-t-il fait valoir, réaffirmant son souhait d'une loi qui rendrait légal le fait de "rendre gratuits" les transports publics, ce qui permettrait d'éviter les blocages.

Il a défendu une "ligne claire: oui à la réforme des régimes spéciaux, oui à la correction des inégalités, non à la destruction du système actuel qui garantit une retraite à tous les Français". "Pour réformer les régimes spéciaux, pas besoin de casser la retraite par répartition, de voler les 120 milliards de réserve des régimes des professions libérales (...), de détruire ce qui marchait", a-t-il plaidé.

Selon lui, on peut "aller vers une fusion des régimes mais en gardant un peu de diversité: ceux qui gèrent bien leurs régimes, pourquoi prendre leurs réserves; ceux qui gèrent mal leurs réserves, il faut corriger".