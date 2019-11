5 décembre : comment la SNCF se prépare à la grève

Branle-bas de combat à la SNCF. À une semaine de la journée de grève contre la réforme des retraites, l'heure est à la mobilisation générale pour tenter d'atténuer l'effet du mouvement social sur les usagers. À la tête de l'entreprise publique, on prépare son plan de bataille.Lâcher du lestLe 5 décembre ne sera pas seulement une journée de grève contre la réforme des retraites. Bien au contraire. La CGT-cheminots, premier syndicat de la SNCF, fait même des revendications internes sa priorité, notamment en matière d'emplois, d'organisation du travail, de défense du fret, ou encore de remise en cause de la réforme ferroviaire.Pour faire baisser la tension, le gouvernement a donné consigne à la direction de l'entreprise ferroviaire de lâcher du lest, ou tout du moins d'accélérer les discussions pour parvenir à un accord. Des annonces devraient être faites dans les prochains jours. VIDÉO. Pourquoi le mouvement s'étend autant ? Des pools anti-grèveIls sont surnommés « les mercenaires » ou les « briseurs de grève ». Apparus après le mouvement de 2007, déjà contre la réforme des retraites, les « « pools fac » - pour facultatif -- sont des groupes de conducteurs qualifiés pour conduire plusieurs types de trains sur différentes lignes. Si, officiellement, ils permettent à la compagnie d'assurer le service partout en France en cas d'absence d'un conducteur, officieusement, ils sont très utilisés pendant les grèves.« C'est une invention de Guillaume Pepy, grogne un syndicaliste. Ils sont payés 1000 à 1500 euros par mois en plus de leur salaire normal, pour des contrats de trois ans renouvelables. À ce tarif, ils ne font jamais grève de peur de voir leur contrat non reconduit. » Conséquence, entre eux et les grévistes, les rapports sont régulièrement tendus. Insultes, menaces verbales ou physiques... l'année dernière, pendant la grève contre la réforme ferroviaire, un membre du ...