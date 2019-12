5 décembre : comment la gare du Nord se prépare à la grève

Le calme avant la tempête. Au centre opérationnel d'escale (COE) de la gare du Nord à Paris, ce mercredi 4 décembre, on attend la vague de la grève du lendemain, qui s'annonce très suivie. Une demi-douzaine d'agents travaillent dans cette salle située près des quais du Transilien, active 24 heures sur 24 et surplombée d'un grand écran où s'affichent les départs de train, le plan des voies ou encore les images de vidéosurveillance. Ils ont à leur charge trois lignes fortement touchées par le mouvement social : les Transilien H et K, mais aussi, exceptionnellement, le RER B, dont la partie nord partira de la gare de surface et non pas de celle en sous-sol comme c'est le cas en temps normal.Les prévisions de trafic, communiquées aux usagers la veille, ont été établies deux jours avant, à l'issue d'une téléconférence entre les responsables de chaque métier ? conducteurs, personnel en gare, agents de sûreté, poste de circulation, responsables de ligne? ? où chacun a fait remonter le nombre de grévistes déclarés.Lire aussi SNCF, RATP, transport aérien : les perturbations prévues le 5 décembre« Il faut tout réorganiser »C'est à ce moment-là que la direction établit un plan de transport spécifique et décide des trains qui vont circuler. « À partir de là, on refait un plan d'occupation des voies pour savoir où chaque train sera reçu en arrivant en gare », explique Nicolas Collin, manager du COE. Pour la grève de...