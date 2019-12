5 décembre : cheminots, enseignants, urgentistes... pourquoi ils font grève

Le mouvement social qui débute ce jeudi devrait être suivi dans de nombreux secteurs. Les mots d'ordre portent principalement sur la réforme des retraites et notamment la défense de régimes spéciaux, mais d'autres revendications, notamment salariales, sont portées par les syndicats. Tour d'horizon de ces doléances.SNCF : les effectifs et les salaires en vueLes syndicats de cheminots réclament de concert le retrait du projet de retraite universelle à points et le maintien de leur régime spécial, que l'exécutif entend supprimer. La CFDT réclame « la garantie de tous les droits et règles actuelles du personnel affilié au régime spécial de retraite et embauché avant le 1er janvier 2020, en préservant le mode de calcul, âge de départ, niveau des pensions ainsi que les droits issus des négociations de 2007-2008 ».Ils ont par ailleurs des revendications qui touchent spécifiquement leur secteur. Ainsi la CGT cite notamment l'arrêt des suppressions d'effectifs, l'augmentation du point ou du salaire de base pour compenser l'inflation ou encore la diminution de la charge de travail des cadres de proximité (DPX). Sud-Rail vise aussi « la privatisation par sous-traitance ».RATP : pour le maintien du régime spécialLes syndicats de la RATP sont opposés à la remise en cause du régime particulier de retraites. « Devant la gravité de la situation, le gouvernement doit utiliser ce temps pour prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le contrat social, avec le maintien de nos garanties statutaires, qui lie les salariés à l'entreprise et à l'Etat », ont écrit, en septembre, dans un communiqué commun cinq syndicats de la régie, l'Unsa-RATP, la CFE CGC RATP, Sud RATP, Solidaires RATP et FO RATP. Grève du 5 décembre : pourquoi le mouvement s'étend autant ? Aérien : rejet en bloc de la réformeLe syndicat de contrôleurs aériens USAC - CGT qui appelle à la grève du 5 au 7 décembre se concentre sur ...