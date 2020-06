Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 4e match nul consécutif pour le FC Séville Reuters • 27/06/2020 à 00:08









4e match nul consécutif pour le FC Séville par Léo De Garrigues (iDalgo) Deux semaines après son succès contre le Betis lors du retour de la Liga, le FC Séville vient de conclure son 4e match nul d'affilée. En ouverture de la 32e journée de championnat, les hommes de Julen Lopetegui n'ont pris qu'un point face à Valladolid (1-1). Hatem Ben Arfa a fêté sa première titularisation en Liga cette saison mais le Français n'est pas apparu à son aise physiquement. Son équipe a ouvert le score à la 25e minute grâce à une tête de Kiko. En fin de match, après une faute de main de Javier Sanchez dans sa surface, Lucas Ocampos a égalisé sur penalty. Les Sévillans avancent au ralenti et sont à un point du podium. Valladolid enchaîne un quatrième match consécutif sans victoire et est 14e de Liga.

