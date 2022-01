4e dose : "Dès que les autorités sanitaires auront dit oui, nous irons", assure Jean Castex

Israël a entamé cette semaine l'injection de la 4e dose aux personnels soignants et aux plus de 60 ans.

Jean Castex à Paris, le 5 janvier 2022. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le gouvernement attend l'aval des autorités sanitaires pour lancer la campagne d'injection de la 4e dose de vaccin contre le Covid-19, a indiqué jeudi 6 janvier le Premier ministre Jean Castex.

"Dès que les autorités sanitaires auront dit oui, nous irons , a-t-il déclaré sur BFMTV . Je suis ça à la loupe."

Israël a entamé cette semaine l'injection de la 4e dose aux personnels soignants et aux plus de 60 ans.

"Nous serons prêts"

"Les Israéliens l'ont fait après avis de leurs autorités sanitaires (...), a expliqué Jean Castex. Dès que nos autorités sanitaires auront dit oui, probablement pour les personnes les plus fragiles , si on nous dit 'on y va', nous irons, nous serons prêts."

Selon les premiers résultats d'une étude israélienne, la 4e dose multiplie par cinq les anticorps et protège contre les cas graves, a rappelé BFMTV .