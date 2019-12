49 journalistes tués en 2019, c'est beaucoup moins qu'en 2018 selon RSF

Le nombre de journalistes tués a quasiment chuté de moitié en 2019, un niveau « historiquement bas » lié à des zones de conflit moins meurtrières qu'en 2018, selon le bilan annuel de RSF qui souligne toutefois que le journalisme reste un métier dangereux.Quarante-neuf journalistes ont été tués dans le monde en 2019 - 46 hommes et trois femmes -, selon Reporters sans Frontières, contre quatre-vingts journalistes tués pour avoir exercé leur mission d'information en 2018.Parmi les victimes cette année : 36 journalistes professionnels, 10 non professionnels et 3 collaborateurs de médias. Plus de la moitié d'entre eux (29) ont été tués dans des zones de paix et plus de 60 % ont été sciemment visés. Aucun journaliste n'a perdu la vie lors d'un reportage à l'étranger, l'ensemble des tués l'ayant été dans leur propre pays.Le Mexique et la Syrie, pays les plus meurtriers« Il faut remonter à l'année 2003 pour avoir un nombre de journalistes tués aussi peu élevé », souligne RSF, qui dresse ce bilan depuis 1995. « Globalement, le nombre de morts dans les pays dits en paix reste aussi élevé d'une année sur l'autre : le Mexique compte le même nombre de tués que l'année précédente, à savoir 10 », remarque RSF.En revanche, les conflits en Syrie, en Irak, au Yémen et en Afghanistan ont été moins meurtriers pour les journalistes que les années précédentes. « Pour les journalistes, la frontière entre les pays en guerre et en paix est en train de disparaître », déplore le secrétaire général de RSF Christophe Deloire, cité dans un communiqué.Le Mexique détient ainsi la palme peu reluisante du pays le plus meurtrier pour les journalistes, ex aequo avec la Syrie. Plus largement, l'Amérique latine, avec un total de 14 tués sur l'ensemble du continent, est devenue une zone aussi meurtrière pour les journalistes que le Moyen-Orient meurtri par ses conflits fratricide389 journalistes détenusLe ...