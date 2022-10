49.3 sur la Sécu: selon LFI, le "gouvernement ne tient qu'à un fil"

Le groupe des députés insoumis a accusé l'exécutif de "ne tenir qu'à un fil", celui de la "matraque parlementaire" du 49.3, lors de la présentation de la motion de censure LFI contre le gouvernement, sur le budget 2023 de la Sécurité sociale.

Avec "l'usage répété" de l'arme du 49.3, l'oratrice de La France insoumise Clémence Guetté a critiqué un "acte brutal", "preuve éclatante" de "l'isolement" et de la "minorité" du camp présidentiel, privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale.

L'exécutif a déclenché une troisième fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer l'ensemble du budget de la Sécurité sociale sans vote en première lecture.

"Votre gouvernement ne tient donc plus qu'à un fil: le 49.3! Vous voilà réduits à tirer sans cesse sur la corde qui vous maintient en place tels des pantins", a lancé la députée LFI du Val-de-Marne.

"Le 49.3, c'est le porte-étendard de cette caste qui navigue entre les ministères et les entreprises du CAC 40. Cette classe qui rejette l'État social car elle pense pouvoir s'en passer", a-t-elle encore accusé.

"En macronie, à 20H00, on applaudit les soignants, et à 20H01, on sort la matraque parlementaire pour faire passer un budget austéritaire", a-t-elle pointé.

"Pour sauver l'hôpital public, ce gouvernement doit donc tomber", a lâché la députée.

Après les critiques sur le soutien du Rassemblement national à une précédente motion de censure de la coalition de gauche Nupes, Clémence Guetté s'en est prise à "l'extrême droite" présentée comme "l'alliée" des macronistes.

"Vous pouvez compter sur Marine Le Pen qui a aussi défendu l'augmentation du temps de travail et la fin des régimes spéciaux de retraite", leur a-t-elle lancé.