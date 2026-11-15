45 minutes de jeu et la victoire au bout : retour réussi pour Ronaldinho !

45 minutes de jeu et la victoire au bout : retour réussi pour Ronaldinho !

Ronnie is back !

C’était l’événement du jour sur les pelouses italiennes : du haut de ses 46 printemps, Ronaldinho effectuait son grand retour sur un terrain en étant titulaire d’entrée avec Ravenne , club de Serie C. L’équipe, dont il est devenu actionnaire, recevait Forli et surtout une pelletée de journalistes et de médias, venus pour l’occasion scruter la performance du Brésilien. Celle-ci n’aura duré que 45 minutes , puisqu’il n’a joué qu’une mi-temps avant de sortir, laissant peu de place à de grandes fantaisies. La fête était surtout en tribunes, avec des fans ravis de voir une icône toujours aussi souriante.…

AL pour SOFOOT.com