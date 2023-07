information fournie par So Foot • 13/07/2023 à 10:45

44 joueuses s’engagent pour le climat à la Coupe du monde féminine

Pendant que les conditions environnementales et humaines passaient sous le tapis lors de la Coupe du monde au Qatar, les joueuses des sélections féminines ont réfléchi à une campagne climatique. D’après les informations de The Guardian, 44 sportives qui participeront à la Coupe du monde féminine qui débute le 20 juillet ont décidé de prendre des mesures concernant les trajets en avion effectués entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et les pays du monde.

Sous l’aile de la Danoise Sofie Junge Pedersen, plusieurs joueuses comme Jessie Flemming ou Elena Linari, soutenues par les associations Common Goal et Football For Future, se sont engagées à faire des dons à plusieurs initiatives de résilience climatique et de compensation carbone gérées par le Fonds mondial pour la nature (WWF). La somme donnée permettra de « rembourser » l’impact environnemental qui sera calculé grâce à l’observation de tous les déplacements pendant la compétition.…

AC pour SOFOOT.com