44% des Franciliens ont déjà renoncé à des soins

Manifestations d'infirmières, pétitions et démissions de médecins, fermetures de services, décès pour cause de mauvaise prise en charge, déserts médicaux... L'actualité ne cesse de nous rappeler que notre système de santé souffre de la pénurie de moyens. Dans ce contexte, nous avons voulu connaître le ressenti des patients, ceux qu'on n'entend pas ou peu.Pour cela, Le Parisien - Aujourd'hui en France et la Cosem*, association qui compte six centres de santé en Ile-de-France dont certains accueillent les urgences, se sont rapprochés pour créer avec l'institut Ipsos un baromètre des patients et de la santé en Ile-de-France. Une première.Ce sondage a été réalisé entre le 25 octobre et le 8 novembre 2019 sur la base d'un échantillon de 1102 personnes de 18 ans et plus, résidant en Ile-de-France et représentatives de la population (selon la méthode des quotas), interrogées par Internet. Première région du pays avec douze millions d'habitants et l'offre de soins la plus dense de l'Hexagone (notamment 240 établissements de soins de chirurgie, gynécologie et obstétrique), l'Ile-de-France est pourtant une des plus touchées par la crise de notre système de soins.L'indisponibilité des médecins, première cause de renoncement aux soinsPremier enseignement : l'Ile-de-France connaît d'importantes difficultés d'accès aux soins qui s'aggravent. Pour plus d'un sondé sur deux (54 %), depuis cinq ans, se soigner est devenu « plus difficile ». À tel point que 44 % du panel assure avoir déjà dû renoncer à des soins.Pour plus de 40 % d'entre eux, ce renoncement est lié aux délais d'attente pour rencontrer un professionnel de santé. Ils évoquent principalement le refus du médecin de prendre un nouveau patient, la difficulté à trouver un praticien disponible le soir ou le week-end et les délais pour un rendez-vous chez le spécialiste.L'indisponibilité ou le manque des médecins sur le ...