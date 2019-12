43 % des blocs de foie gras testés par les services de la répression des fraudes contiennent trop d'eau

La filière « foie gras », qui connaît son pic de vente pendant les fêtes de fin d'année, a été l'objet d'une enquête en 2018. La répression des fraudes en a révélé le contenu en début de semaine. Près de soixante-dix établissements ont été contrôlés et ce aussi bien des exploitations agricoles que des supérettes ou des établissements industriels. Les enquêteurs ont relevé un taux d'anomalies global de 14,5 %, lié principalement à des faits de tromperie à l'égard du consommateur (pour un tiers des anomalies) et à des manquements aux règles d'étiquetage (un autre tiers des anomalies). 31 % des établissements contrôlés ont présenté au moins une anomalie.Ainsi, beaucoup d'irrégularités ont été relevées concernant les préparations à base de foie gras, telles que des dénominations interdites « pâté au foie gras », « mousse au foie gras » ou « foie gras de canard entier mi-cuit à la figue ». Mais aussi des lacunes dans l'étiquetage. Certains petits transformateurs semblent méconnaître la réglementation qui régit leurs produits. #enqueteDGCCRFSi la réglementation est globalement bien respectée (taux d'anomalie de 14,5%), les faits de tromperie à l'égard du consommateur et les anomalies d'étiquetage sont les principaux manquements constatés! #foiegras #Noel https://t.co/btbeEEjYQn pic.twitter.com/Q3PGZxKcu0-- DGCCRF (@dgccrf) December 23, 2019 Bloc de foie gras avec trop d'eauMais la plus importante fraude concerne les blocs de foie gras de canard, si prisés en fin d'année. Sur les 35 prélèvements analysés par les laboratoires de la DGCCRF, 17 ont été déclarés non conformes et deux à surveiller, soit un taux de non-conformité égal à 54 %.La non-conformité pour les blocs de foie gras correspond au non-respect de la quantité maximale d'eau ajoutée. Sur les 21 blocs de foie gras prélevés, neuf contenaient une quantité d'eau supérieure à la limite autorisée de ...