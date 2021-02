40% des recrutements se font sans aucune publication d'offre d'emploi

En 2019, le "marché invisible" de l'emploi représentait une embauche sur deux.

41% des recrutements, soit près de trois millions, se sont faits sans aucune publication d'offre d'emploi en 2020, révèle une étude* du cabinet de recrutement Randstad, relayée mercredi 17 février par BFM Business et Capital . Ainsi, en 2020, 2.860.000 embauches ont été réalisées en France sans annonce sur un total de 7 millions de recrutements. En 2019, ce "marché invisible" de l'emploi représentait une embauche sur deux.

"Dans une économie bousculée par la crise de la Covid-19, le marché invisible de l'emploi reste un levier fort de recrutement . Et ce, alors même qu'il s'est réduit par rapport à 2019. Ces résultats démontrent qu'il faut être proactif. Candidature spontanée, bouche à oreille, réseau, travail temporaire, tous ces leviers, encore trop souvent sous-estimés, sont en réalité très efficaces pour trouver un emploi", a commenté sur BFM Business Frank Ribuot, le président du groupe Randstad France.

Tous les secteurs et métiers ne sont pas touchés de la même façon par ce "marché invisible" de l'emploi. Ce sont ainsi principalement des salariés au statut d'employé (68%) ou d'ouvrier (51%) qui sont recrutés par ce biais. Les cadres et les professions intermédiaires ne sont quasiment jamais recrutés par ce biais. Pour certains métiers, plus de 90% des recrutements se sont sans publication d'offre d'emploi. C'est notamment le cas des commis de cuisine, des plongeurs, des ouvriers d'exécution des travaux publics et des maçons. Les agents administratifs et les employés de libre service et de ménage sont également particulièrement concernés avec respectivement 89, 87 et 84% des recrutements sans annonce. Les conducteurs de poids lourds se classent juste après avec 73% des embauches sans offre d'emploi.

Parmi les secteurs les plus concernés par ce "marché invisible" de l'emploi se trouvent celui de l'hôtellerie-restauration-tourisme (11% des embauches en France, 71% réalisées sans qu'aucune une offre n'ait été publiée), celui du commerce-vente (10% des embauches en France, 65% des recrutements sans annonce) et celui de la logistique-transport-export (8% des embauches, 62% des recrutements sans annonce).

Ce "marché invisible" de l'emploi varie également en fonction des régions. "C'est dans les Hauts-de-France que son poids est le plus fort . Sur ce territoire, une embauche sur deux (49%) ne passe pas par une annonce. L'Île-de-France (49%) et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (48%) complètent le podium des régions", indique Randstad. De l'autre côté du spectre se trouvent la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est celle où le marché de l'emploi est "le moins opaque" avec seulement une embauche sur quatre (24%) qui y est réalisée sans publication d'offres, les Pays de la Loire, région dans laquelle 74% des embauches correspondent à une offre publiée, et la Bretagne avec 67% des recrutements de 2020 réalisés avec publication d'offres.

* Pour parvenir à ces chiffres, Randstad analyse les offres d'emploi publiées chaque mois sur plus de 11.000 sites internet de recrutement et les compare avec le nombre d'embauches déclarées.