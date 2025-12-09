 Aller au contenu principal
4,5 tonnes de cigarettes saisies par les douanes françaises
information fournie par AFP 09/12/2025 à 17:55

Un officier des douanes à Calais le 18 janvier 2019 ( AFP / Denis Charlet )

Quatre tonnes et demie de cigarettes de contrebande ont été saisies en novembre par les douanes françaises, à bord d'un camion immatriculé en Allemagne, a annoncé mardi la direction régionale des douanes de Toulouse, dans le sud-ouest.

Le 12 novembre, une équipe de la brigade des douanes de Millau, au nord-est de Toulouse, en service de nuit sur l'autoroute A75, a découvert à bord d'un camion frigorifique, derrière un "mur de palettes empêchant tout contrôle du chargement (...) 450 cartons contenant des cigarettes des marques Marlboro et Camel représentant un poids total de 4 tonnes et 500 kg", précisent les douanes dans un communiqué.

Le chauffeur du poids lourd, de nationalité ukrainienne, a été "placé en retenue douanière pour trafic de tabac de contrebande" avant d'être remis au commissariat de police de Millau sur instruction du procureur de la République de Rodez, ajoute le communiqué.

Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Rodez en mai 2026, a précisé la direction régionale des douanes de Toulouse.

