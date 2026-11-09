"38 milliards d'euros d'économies" : la Cour des comptes propose un plan pour redresser les finances publiques

Amélie de Montchalin à Paris le 25 mars 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Nous avons souhaité verser au débat public cet ensemble de 18 mesures, toutes instruites, toutes chiffrées par la Cour, et toutes réalisables et intégrables à court terme", a indiqué la première présidente de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin, ce lundi 9 novembre.

Pour redresser les finances publiques, la Cour des comptes a un plan. Celle-ci propose dans un rapport ce lundi 9 novembre un ensemble de 18 mesures pouvant s'appliquer dès l'an prochain, représentant "jusqu'à 38 milliards d'euros d'économies", dont "11 à 14 milliards d'euros" figurent déjà dans le budget 2027. Parmi les mesures proposées figurent notamment une "non-revalorisation des prestations sociales (hors minima sociaux)", avec une économie estimée par la Cour des comptes à 4,8 milliards en 2027.

Elle propose aussi la "suspension pour un an des avancements et promotions dans la fonction publique" (pour 3,9 milliards d'euros), un "relèvement à 13% du taux intermédiaire de TVA de 10%" (pour 4,3 milliards) ou une "meilleure maîtrise des allègements de prélèvements sociaux" (3,5 milliards). "Nous sommes à un moment particulier. Aujourd'hui reprennent les discussions budgétaires au Sénat", alors que "la dégradation des perspectives de croissance vient rouvrir le débat sur le contenu des mesures à proposer dans le budget pour 2027", a souligné la première présidente de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin, lors d'une conférence de presse.

"Ce n'est pas un contre-budget"

"Nous, magistrats financiers de la Cour des Comptes, considérons que nous ne pourrons pas nous contenter de réitérer les alertes" et "que nous pouvons, voire que nous devons, contribuer à éclairer les parlementaires sur les solutions", avec "un éventail de mesures possibles, précises et chiffrées, pour réduire le déficit", a-t-elle ajouté. "Nous avons souhaité verser au débat public cet ensemble de 18 mesures, toutes instruites, toutes chiffrées par la Cour, et toutes réalisables et intégrables à court terme", a encore dit l'ex-ministre des Comptes publics. Mais "ce n'est pas un contre-budget, ce n'est pas un budget alternatif", a-t-elle dit, en présentant le rapport "Contribution au rétablissement des finances publiques, mesures à court terme et leviers d'action à moyen terme".

Dans ce rapport, la Cour des comptes "rassemble les recommandations qui pourraient se traduire par des économies en dépense dès 2027 qu’elle a formulées dans ses rapports précédents, en actualisant leur chiffrage", indique l'institution. Elles "portent prioritairement sur les dépenses publiques mais incluent également, pour près du tiers de leur montant total, des réductions de dépenses fiscales ou sociales", le tout pour "un montant total compris entre 32 et 38 milliards d'euros". Elles recoupent "en partie" certaines dispositions du projet de budget du gouvernement, pour "entre 11 et 14 milliards d'euros".