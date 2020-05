35 heures : Philippe Martinez estime qu'il faut "diminuer la durée du temps de travail"

Le leader de la CGT a répondu aux déclarations de plusieurs responsables de droite, qui appelent à augmenter la durée légale du temps de travail pour favoriser la reprise économique post-confinement.

Philippe Martinez, en février 2020, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Doit-on travailler plus après la crise du Covid-19? La question occupe les débats relatifs au redémarrage de l'activité économique en France, alors que le pays sort de son confinement. Lundi 11 mai, le président des Républicains Christian Jacob a ainsi appelé à "sortir du carcan" des 35 heures , pour favoriser selon lui l'activité.

"Je n'ai toujours pas compris le principe qui consisterait à dire que ceux qui ont du boulot doivent travailler plus pour en donner à ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas possible !", lui répond mardi 12 mai le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui estime même qu'il faut aller dans le sens inverse que celui proposé par les leaders de la droite.

Données et explications sur les principaux types de courbes de reprise économique ( AFP / )

"Si on veut résorber le chômage, que tout le monde travaille, notamment les jeunes qui sont lourdement frappés par le chômage, il faut pas augmenter la durée du temps de travail, il faut la diminuer !", a t-il fait valoir à l'antenne de France 2 .

Du côté de la majorité, le numéro un de La République en Marche Stanislas Guérini a critiqué le débat "un peu daté" et "totalement à contre-temps dans la période de déconfinement" lancé par le Medef et les Républicains sur les 35 heures et la nécessité de travailler plus pour relancer l'économie. "Ca ne me semble pas être la priorité du moment", a t-il commenté sur Franceinto TV .