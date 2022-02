35 heures minimum dans les collectivités : 200 communes "sous surveillance" de l'État

La ville de Paris est par exemple déjà assignée en justice car elle n'a pas supprimé les régimes dérogatoires qui permettent à ses employés de travailler moins de 35 heures par semaine.

Amélie de Montchalin à Paris, le 12 janvier 2022. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Quelque 200 communes sont "sous surveillance" de l'État car elle ne font pas travailler leurs employés au moins 35 heures par semaine a indiqué jeudi 3 février Amélie de Montchalin. Depuis le 1er janvier, les collectivités doivent s'assurer que le temps de travail est de 1.607 heures annuelles en leur sein.

"200 communes sont sous surveillance, le savent et ont quelques semaines pour rentrer dans les clous", a déclaré la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur Cnews . Dans les faits, les communes concernées font l'objet d'un recours gracieux du préfet compétent laissant le temps aux collectivités de se mettre en conformité et d'éviter le recours à la justice, a détaillé le ministère par la suite.

Suppression des régimes dérogatoires

Mais "si elles ne rentrent pas dans les clous, ça sera le tribunal" , a insisté Amélie de Montchalin, alors que la ville de Paris et des communes de Seine-Saint-Denis ont déjà été assignées en justice. "Aujourd'hui (jeudi), dans le Val-de-Marne, le préfet va déférer une vingtaine de communes" rétives à l'application des 1.607 heures, a d'ailleurs annoncé la ministre. Lundi, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné à cinq maires communistes de Seine-Saint-Denis d'appliquer sous 40 jours la loi sur les 35 heures.

Votée en 2019, la loi de transformation de la fonction publique impose l'application des 35 heures hebdomadaires dans toutes les collectivités, soit 1.607 heures de travail effectif par an. Cette disposition implique la suppression de régimes dérogatoires, plus favorables sur le temps de travail , en place dans certaines communes.

Une procédure est également toujours en cours autour de l'application des 35 heures pour les agents de la ville de Paris, certaines dispositions prévues par le nouveau règlement de travail des personnels négocié avec les syndicats ayant été suspendues en référé par la justice. Un jugement au fond doit intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2022.