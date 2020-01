Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 34 soldats américains blessés après les frappes iraniennes en Irak Reuters • 24/01/2020 à 18:41









34 SOLDATS AMÉRICAINS BLESSÉS APRÈS LES FRAPPES IRANIENNES EN IRAK WASHINGTON (Reuters) - Trente-quatre militaires américains ont présenté des symptômes de traumatisme crânien après les frappes menées par l'Iran contre des bases irakiennes abritant des membres de l'US Army début janvier, a annoncé vendredi le Pentagone. Huit militaires américains, qui avaient été transportés en Allemagne dans un premier temps, ont depuis été transférés aux Etats-Unis, a précisé le porte-parole du département américain à la Défense, Jonathan Hoffman. L'Iran a tiré dans la nuit du 7 au 8 janvier une dizaine de missiles balistiques en direction de deux bases militaires irakiennes abritant des forces de la coalition sous commandement américain pour venger la mort du général Qassem Soleimani. Le commandant de la force Al Qods, chargée des opérations militaires extérieures de l'Iran, avait été tué la semaine d'avant par un drone américain à l'aéroport de Bagdad, sur ordre du président Donald Trump. (Idrees Ali and Phil Stewart, version française Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)

