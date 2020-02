30 minutes d'activité physique par jour : le gouvernement veut faire bouger les écoliers

À l'occasion de la semaine olympique et paralympique lancée lundi - sous forme notamment d'une chorégraphie de Fauve Hautot invitant les enfants à danser - Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu annoncent leur plan pour faire davantage bouger les élèves.Avec l'idée que les Jeux de Paris 2024, dirigés par Tony Estanguet, peuvent donner l'impulsion. La ministre des Sports, celui de l'Education Nationale et le patron du comité d'organisation des Jeux nous expliquent en exclusivité comment.Pour quelles raisons souhaitez-vous développer l'activité physique à l'école ?JEAN-MICHEL BLANQUER. J'ai beaucoup mis l'accent sur la lecture car c'est la première de toutes les batailles. Symétriquement, il faut être très actif sur les enjeux de l'activité physique. Sa baisse, en particulier à l'adolescence, est un phénomène mondial. D'où l'importance d'adopter des bonnes habitudes dès le plus jeune âge. C'est un sujet que nous partageons avec Roxana Maracineanu et Tony Estanguet, avec l'idée de franchir des étapes d'ici 2024. Nous souhaitons dès maintenant faire un appel aux écoles, à toutes celles qui auront le projet de garantir 30 minutes d'activité physique par jour dans la vie de leurs élèves. Différents outils pédagogiques seront à la disposition des enseignants.Tony Estanguet, vous pouvez nous donner quelques exemples ?TONY ESTANGUET. En soutien au sport scolaire, on peut relancer des jeux d'antan, pour bouger pendant les récréations. L'épervier, la marelle, la balle au prisonnier. Des pauses actives, sous forme d'exercices, peuvent aussi être proposées entre deux leçons, dans la classe.J.M.B. De même qu'on ne doit pas être impressionné par la lecture ou par la musique, on ne doit pas être impressionné par l'activité physique, il n'y a rien de compliqué. Les professeurs font déjà des choses formidables, on veut leur proposer davantage d'outils, de coopération, de ...