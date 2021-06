30 millions d'euros pour des projets de jeunes artistes à travers toute la France

Le gouvernement va débloquer 30 millions d'euros d'aides pour la réalisation de projets artistiques visant à soutenir notamment les jeunes créateurs dans toute la France, a annoncé mardi le ministère de la Culture.

"Un appel à manifestation d'intérêt", appelé "Mondes nouveaux", a été publié pour permettre à des artistes ou collectifs d'artistes, français et étrangers, de présenter des projets de création originale.

Financés dans le cadre du plan de relance, ces projets sont censés être "en résonance" avec un ou plusieurs sites du patrimoine architectural, historique ou naturel, gérés par le Centre des monuments nationaux (CMN) ou par le Conservatoire du Littoral (CdL), dont la liste est publiée dans l'appel.

Mais les artistes peuvent aussi présenter des projets ne se rattachant à aucun de ces lieux.

Ils se répartiront entre les disciplines suivantes: arts visuels, musique, spectacle vivant, écritures, design et métiers d'art.

Un comité artistique formé de neuf personnalités de la culture, dont Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art moderne-Centre Pompidou, a été constitué pour sélectionner les dossiers et, dans un second temps, accompagner les artistes dans la préfiguration et la réalisation des projets.

Les artistes seront d'abord invités à rédiger des documents concis présentant leur formation, leur parcours et leur projet. Les projets retenus participeront à une phase "prospective" afin de déterminer leur faisabilité. Les artistes recevront une bourse d'étude allant jusqu'à 10.000 euros, et devront travailler avec le CMN ou le Conservatoire du Littoral.

A l'issue de cette période de trois mois maximum, ils devront chiffrer exactement le coût de leur oeuvre. C'est seulement alors que sera arrêtée la liste des projets susceptibles d'aboutir à une production effective.

Cette somme de 30 millions d'euros s'inscrit dans une enveloppe totale de quelque 12 milliards d'euros débloqués pour le secteur de la culture, gravement affecté par l'épidémie de Covid-19.