30 choses à savoir sur Miralem Pjani?

Le milieu de terrain de la Juventus souffle ce jeudi sa trentième bougie. Un âge sacré pour un homme qui mérite de l'être un petit peu plus.

D'après le site, le prénom Miralem est l'assemblage de deux mots arabes : ?????? (?am?r), qui signifie "", et ?????? (?al?m) renvoyant au "". Un vrai blase de meneur de jeu.Miralem Pjani? est né en Yougoslavie, à Zvornik. Ce qui lui fait un point commun avec les autres footballeurs bosniens, Sejad Salihovi? et Ermin Bi?ak?i?. Cette ville est située sur les bords de la Drina, sur la rive de l'actuelle Bosnie-Herzgovine, peuplée majoritairement de Serbes orthodoxes, alors que les Pjani? sont bosniens et musulmans. À ce propros, lisez le chef-d'oeuvre d'Ivo Andri?,).Il partage son jour d'anniversaire avec Ferenc Puskás, Serge Gainsbourg et Jérémy Morel. D'où cette désinvolture et cette poésie au moment de claquer des buts de 60 mètres.Son père Fahrudin était le meneur de jeu du FK Drina Zvornik, en 3division. Alors que les prémices de la guerre poussait la famille à l'exil au Luxembourg, où un contrat et l'asile l'attendaient. Mais le FKDZ refusait de le libérer. La légende (ou plutôt, Miré lui-même) raconte que c'est au moment où sa mère, Fatima, a déboulé dans le bureau de l'administration avec son bébé, Miralem, en pleine crise de larmes, que la secrétaire a fini par flancher. "", poursuivait-il.