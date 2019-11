30 ans après, retour au mur de Berlin pour Jean-Baptiste Lemoyne

Place Molière. Le panneau est écrit en français, comme chacune des rues et avenues qui le bordent. Trente ans se sont écoulés depuis la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989, et dans ce quartier nord de la capitale allemande, la signalétique semble figée dans le temps. Témoin d'une époque où les militaires français -- dont le père de Jean-Baptiste Lemoyne, alors traducteur au sein de l'état-major allié de Berlin -- administraient cette zone, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.« C'est fou, ça n'a pas beaucoup changé ! », s'enthousiasme le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, qui y a vécu entre 1978 et 1987, jusqu'à ses neuf ans. Quelques semaines avant de représenter la France aux commémorations qui se sont déroulées ce samedi, il nous a emmenés sur les traces de son enfance.Ses souvenirs ont conservé la candeur de cet âge où l'on ne saisit pas encore tout du monde des adultes. Où la guerre froide se résume à une succession d'images, sur lesquelles on ne sait pas toujours mettre les mots. À peine débarqué à l'aéroport de Tegel, que les Français avaient construit en trois mois en 1948 pour échapper au blocus imposé par les Soviétiques, il se rappelle les allers-retours vers la France, deux fois par an. Dans « des avions militaires improbables » : le Noratlas, puis le Transall. « Tout le monde était malade. Chacun avait son petit sac avant le départ ! »Souvenir d'une atmosphère «lourde»Sa mère préférait le train depuis Strasbourg. Terminus : la « gare française Berlin Tegel », un bâtiment aujourd'hui désaffecté mais classé monument historique. « On passait la nuit dans le wagon. À la frontière avec l'Allemagne de l'Est (NDLR : Berlin-Ouest était une enclave en République démocratique allemande), le bruit des bottes des policiers me terrorisait. Cela durait des heures. Et, quand on repartait, on n'avait pas le droit d'ouvrir les rideaux pour regarder ce ...