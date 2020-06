Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 30 ans après, Liverpool est champion d'Angleterre Reuters • 25/06/2020 à 23:33









30 ans après, Liverpool est champion d'Angleterre par Léo De Garrigues (iDalgo) Cela faisait une éternité que les Reds attendaient ce moment. Grâce à la défaite de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (2-1), Liverpool remporte officiellement le titre en championnat, son premier sacre depuis 1990 en Premier League. Ce n'était plus qu'une question de jours puisque les hommes de Jürgen Klopp ont largement dominé la saison. Avec 23 points d'avance à 7 journées du terme de l'exercice 2019-2020, ils ne peuvent plus être rattrapés. Vainqueurs de 28 de leurs 31 matchs cette saison et défaits une seule fois (3-0 à Watford), les Reds ont notamment été portés par la meilleure défense du championnat. C'est le 19e titre de Liverpool dans l'histoire de la Premier League.

