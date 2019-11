30 ans après la chute du mur de Berlin : comme une plongée en Allemagne de l'Est

Pas facile de conduire une Trabant quand on n'en a pas l'habitude. Les vitesses se passent au niveau du volant. Quand elles passent. « La 4e ne fonctionne que dans une voiture sur deux », avertit Thomas Schmidt, gérant de la société de circuits touristiques Berlin World, en introduction du « Trabi safari », une balade en Trabant au cœur de Berlin.Après avoir roulé 1 heure en file indienne parmi 5 autres voitures, de la Potsdamer Platz, place auparavant traversée par le mur, à Checkpoint Charlie, l'ancien poste-frontière de l'armée américaine, Gukka Taskinen, un père de famille finlandais de 44 ans, se gare avec soulagement. « C'est un peu stressant, le freinage est sec », note-t-il. Sa femme, Kathe, et leurs enfants sont ravis. « Nous avons vu le film Le Vent de la liberté, qui raconte comment deux familles fuient la RDA en montgolfière. Ça nous a donné envie de plonger dans cette partie de l'Histoire », confie-t-elle. LIRE AUSSI > Ceux qui ont grandi en RDA racontentTrente ans après la chute du mur, ce type de voyage dans le temps fait le bonheur des touristes, chaque année plus nombreux à se rendre dans la capitale allemande. En 2018, ils étaient 13,5 millions, deux fois plus qu'en 2006, dont 46 % d'étrangers. « Il faut distinguer le tourisme des Allemands de l'est, les Ossis, qui viennent se rappeler leurs jeunes années en visitant les nombreux musées de la vie quotidienne ouverts en ex-RDA dans les années 2000, et une forme un peu aseptisée de plongée dans la guerre froide, qu'offre Berlin aux visiteurs étrangers », relève l'historien Nicolas Offenstadt, auteur d'« Urbex RDA » (Albin Michel), un récit de voyage parmi des bâtiments communistes à l'abandon.Des restes du mur au musée de la Stasi Au musée de la RDA, un bureau de la Stasi pour espionner les suspects a été reconstitué. Studio X La ville a su mettre en valeur son patrimoine pour faire de « l'ostalgie » - néologisme ...