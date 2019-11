30 ans après la chute du mur de Berlin, ceux qui ont grandi en RDA racontent

Samedi 9 novembre 2019, 30 ans après la chute du mur, la chancelière Angela Merkel prendra la parole dans la Chapelle de la réconciliation. Bâtie sur les fondations d'un ancien temple protestant qui empiétait sur la zone frontalière, cette église de bois symbolise les retrouvailles des Allemands, séparés en deux nations du 7 octobre 1949, date de la création de la République démocratique allemande (RDA), à la réunification, le 3 octobre 1990.Pour les ex-citoyens de la RDA, habitués au plein-emploi, cette dernière a été synonyme de liberté, mais aussi de chômage. Toujours pas résorbé, le décalage économique entre les Länder de l'ouest et ceux de l'est du pays alimente la nostalgie de certains et fait le lit de l'AFD, le parti d'extrême droite, qui a dépassé fin octobre celui d'Angela Merkel lors des élections régionales en Thuringe.A cette occasion, nous avons recueilli les souvenirs de plusieurs « Ossis », qui nous racontent leur jeunesse en Allemagne de l'Est. Un édifiant voyage dans le temps.«Nous ne savions pas ce qui se passait de l'autre côté» Produite en Allemagne de l'Est, la Trabant fait la fierté de la famille de Saskia Hellmund. Photo personnelle En 1977, Saskia Hellmund, 3 ans, prend la pose devant la Trabant familiale, lors d'une promenade avec ses parents pour cueillir des myrtilles, près du village de Römhild, en Thuringe. Acheté d'occasion, le véhicule, symbole de la RDA, où il était produit, l'accompagne pendant toute son enfance, passée dans cette bourgade au milieu des champs, à 7 km à l'est de la frontière qui sépare alors le pays en deux. « Mon père en avait commandé une neuve, mais il a attendu 15 ans avant de la recevoir, en 1988 », se souvient-elle.L'année suivante, le mur de Berlin tombe. Celle d'après, l'Allemagne est réunifiée. « Je viens d'un pays qui a disparu », écrit aujourd'hui celle qui, devenue historienne, a consacré un ouvrage à ...