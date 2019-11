30 ans après la chute du mur de Berlin : 10 lieux entrés dans l'Histoire

De sa construction, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, à sa chute en 1989, le mur séparant les deux Allemagne a été l'objet de nombreux drames et événements majeurs. Dix quartiers sont ainsi entrés dans l'Histoire.1. 48 Bernauer StrasseUn matin, Ida Siekmann, Est-Allemande de 58 ans, découvre un mur en bas de son immeuble. Le 22 août 1961, elle tente de rejoindre l'Ouest en sautant par la fenêtre de son appartement, au troisième étage, après avoir jeté son matelas et quelques affaires. Mais elle se tue en atterrissant sur le trottoir. C'est la première victime du mur.2. Checkpoint Charlie Leemage Le « point de contrôle » Charlie est l'un des 15 postes-frontières permettant de traverser le mur. Les diplomates peuvent y passer librement. Mais, le 27 octobre 1961, les Soviétiques veulent contrôler un fonctionnaire américain. La situation s'envenime et des chars russes sont déployés. Les Etats-Unis ripostent. Le face-à-face dure 16 heures.3. Le pont de Glienicke AKG Surnommé le « pont des espions », le pont de Glienicke relie le secteur américain de Berlin à Potsdam, en RDA. Le 10 février 1962, il est le théâtre d'un échange entre le pilote américain Gary Powers, dont l'avion a été abattu au-dessus de l'URSS, et l'espion communiste Rudolf Abel, jusque-là emprisonné aux Etats-Unis. Le lieu servira à d'autres échanges d'agents tout au long de la guerre froide.4. La gare de Friedrichstrasse DPA/ZB En août 1962, un poste-frontière est construit près d'une gare de Berlin-Est. C'est le seul point de passage pour aller à l'Ouest en train, mais les autorisations sont rares. Théâtre d'adieux déchirants, jusqu'à la chute du mur, le poste sera surnommé le « palais des larmes ».5. La mairie de Schöneberg Leemage Deux ans après l'édification du mur et 15 ans après le Blocus de Berlin imposé par l'URSS, le président américain John F. Kennedy affirme son soutien au peuple ...