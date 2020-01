3 questions sur la fin des cookies sur le navigateur Chrome de Google

C'est sur le papier un virage important pour une entreprise qui prospère en collectant et en revendant nos données. Google s'est fixé comme objectif de faire le ménage d'ici deux ans dans les cookies tiers, ces traceurs qui gardent en mémoire nos préférences et nos clics lors d'une visite d'un site.Utiles, les cookies des navigateurs servent à ne pas avoir à taper son e-mail et son mot de passe lors d'un accès régulier à un site.Mais les cookies tiers servent, eux, aux annonceurs à vous suivre de site en site pour vous mettre sous le nez des pubs sur mesure : la publicité ciblée.Dénoncés par les défenseurs de la protection de la vie privée, ces cookies sont pourtant essentiels dans le modèle économique de l'Internet gratuit basé sur la réclame.Derrière cet effet d'annonce de Google, trois questions se posent sur un changement majeur pour la consultation de sites sur le navigateur le plus populaire au monde, Chrome.Est-ce la fin du « tracking » ou suivi des internautes ?Afin de proposer la publicité ciblée qui incite à l'achat, les annonceurs utilisent, depuis la démocratisation d'Internet, des traceurs qui enregistrent le parcours d'un internaute et ses préférences.Avec son programme « Privacy Sandbox » lancée en août, Google voudrait permettre à terme à ses clients et annonceurs de diffuser des messages ciblés. Tout en évitant, en théorie, aux gens d'être suivis à la trace par ces « cookies tiers » lorsqu'ils utilisent le navigateur Chrome.Comment ? En excluant, par étapes, ces traceurs générés par les sites Internet visités sur le navigateur web le plus utilisé en France. La concurrence le fait déjà : le navigateur Safari d'Apple propose cette option de protection depuis quelque temps.« Nous soutenons la démarche de supprimer les cookies de pistages tiers, nuisibles pour les utilisateurs », explique de son côté Tanvi Vyas, responsable de la Confidentialité pour le navigateur ...