information fournie par So Foot • 19/04/2023 à 11:12

2ème édition du Vert Foot Day, notre tournoi de sixte bien amateur

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot, est heureux de vous annoncer la deuxième édition (après une 1ère réussie dans l’Allier) de son tournoi de sixte : le « Vert Foot Day » , avec 12 équipes masculines et 8 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

…

MM pour SOFOOT.com