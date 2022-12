29 juin 1958, la naissance du Roi Pelé

Le Roi Pelé s'est éteint ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans. Très exactement 64 ans et six mois plus tôt, en Suède, il s'offrait son premier titre mondial et faisait naître sa légende.

Le fantôme de 1950

Il est un peu moins de 17 heures au Råsunda Stadium de Solna, lorsque, sur la pelouse, Hilderaldo Luiz Bellini, capitaine de la, reçoit des mains du roi Gustave de Suède le trophée Jules Rimet, synonyme de premier titre mondial pour le Brésil. La suite, un geste qui va entrer dans l'histoire :"Bellini, lève bien la coupe ! Lève-la bien haut !",Ça y est, pour la première fois, lacélèbre un titre mondial. Et comme souvent avec les Brésiliens, les festivités sont belles et joyeuses. Ainsi, toute l'équipe entame alors un tour d'honneur en portant un grand drapeau suédois, sous les applaudissements de leurs hôtes, conquis par la bonne humeur dégagée par cette équipe, et surtout par le niveau de jeu affiché durant les 22 jours de compétition.Pourtant, deux heures plus tôt, pas grand monde ne s'attend à un tel triomphe. À l'époque, le Brésil est plutôt donné favori après en avoir passé cinq en demi-finales à une équipe de France qui présentait la meilleure attaque de la compétition, mais la blessure de Robert Jonquet semble avoir grandement avantagé la. En effet, alors que le score n'était que de 1-1, le défenseur de Reims a subi une double fracture du péroné à la suite d'un choc avec Vava, mais a dû rester sur la pelouse, les remplacements n'étant alors pas autorisés. De l'autre côté, les Suédois, portés par leur public, se sont eux débarrassés avec panache de l'Allemagne de l'Ouest (3-1), après avoir été menés.C'est donc une finale prestigieuse qui attend ce 29 juin les 49 700 spectateurs réunis pour assister au… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com