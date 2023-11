28 % des Français envisagent de payer leurs cadeaux de Noël en plusieurs fois

Le "BNPL", pour "buy now, pay later", soit "acheter maintenant, payer plus tard", représente actuellement 7% des achats en ligne en France.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

À cinq semaines du réveillon de Noël, l'inflation pèse plus que jamais sur les Français. "Plus de huit personnes sur dix déclarent que l’inflation va avoir un impact sur leurs courses de Noël" , souligne jeudi 16 novembre dans les colonnes du Parisien Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'institut de sondage Harris Interactive France qui a réalisé une étude pour la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

Le budget de Noël des Français va globalement baisser de 10% cette année, de 404 à 369 euros , selon cette enquête. Pour faire des économies sur les cadeaux, 62% comptent faire de bonnes affaires avec le Black Friday, 38% pensent offrir de la seconde main tandis que 28% envisagent de payer leurs achats en plusieurs fois. Une part qui grimpe à 43% chez les moins de 35 ans. C'est ce qu'on appelle le "BNPL", pour "buy now, pay later", soit "acheter maintenant, payer plus tard".

"C’est un symbole de la crise économique. Les gens ne peuvent pas acheter comptant mais veulent tout de même se faire plaisir à Noël. Si le paiement fractionné est une tendance de fond, il devient un argument pour boucler son budget pendant les fêtes" , commente Marc Lolivier, le délégué général de la Fevad.

Selon Le Parisien , 38% des Français ont déjà eu recours au paiement fractionné, et la tendance s'accélère avec de plus en plus d'enseignes qui s'y mettent. Alors que 11 milliards d’euros de transaction seront honorés en plusieurs fois en France cette année, les estimations annoncent 21,6 milliards d’euros pour 2027. Le BNPL représente actuellement 7% des achats en ligne en France , bien loin toutefois des 20 à 25% en Allemagne.

Face au risque de surendettement, le Conseil européen a adopté début octobre une directive sur le crédit à la consommation qui intègre le paiement fractionné. Pour chaque achat, les banques devront informer le consommateur du coût total, interroger le fichier des incidents de paiement avant d’accorder ce prêt et mettre en place un délai de réflexion de quatorze jours. Une nouvelle directive qui devrait entrer en vigueur en France en 2026.