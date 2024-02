28 départements en vigilance orange vent, des trains suspendus

Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange vent violent ou pluie-inondation ( AFP / LOIC VENANCE )

Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange vent violent jeudi, poussant la SNCF à suspendre la circulation des trains dans les Hauts-de-France, en Bretagne et en Normandie.

"La tempête Louis va se creuser ce jeudi après-midi en Manche puis en Mer du Nord, avec dans son sillage, des pluies marquées accompagnées de violentes rafales sur une large moitié nord du pays", indique Météo-France dans son dernier bulletin de vigilance à 15H00. De violentes rafales sont également attendues au pied des Pyrénées.

Au total 28 départements sont en vigilance orange vent violent, et deux d'entre eux, la Vendée et les Deux-Sèvres, sont aussi en alerte pluie-inondation, précise Météo-France.

Les suspensions de circulation, destinées à "garantir la sécurité de tous", concernent des lignes TER des Hauts-de-France (Béthune-St Pol sur Ternoise; Arras-St Pol sur Ternoise; Beauvais-Abancourt le Tréport; Amiens-Compiègne; Creil-Beauvais et Paris-Laon), indique la SNCF sur son site internet.

La circulation est également suspendue en Normandie depuis 13H sur plusieurs lignes circulant dans la région et vers des régions avoisinantes. Les trains desservant Paris Saint-Lazare "seront terminus Caen, Rouen et Lisieux", ceux pour la gare Montparnasse "seront terminus Argentan". Des perturbations sont également à prévoir sur les axes Paris-Vernon-Rouen et Paris-Trouville/Deauville, selon le site des TER Normandie.

"Des perturbations" sont également à prévoir en Bretagne sur les lignes Quimper-Brest et St Brieuc-Lannion en raison des risques de "forts vents".

Ce passage pluvieux et venteux va s'étendre sur les régions allant du Nord-Est au Sud-Ouest avec des rafales jusqu'à 70 à 90 km/h et même des pointes à 100 km/h en soirée près des Pyrénées. A l'arrière ce sera un temps instable alternant éclaircies, giboulées et même grésil avec des rafales jusqu'à 90/110 km/h sur le littoral atlantique et de la Manche, et 80/90 km/h dans les terres.

En soirée, la tramontane pourra atteindre 90/100 km/h en pointe alors que le vent descendra d'un cran sur le littoral atlantique et de la Manche.

Les températures marqueront une chute également avec en soirée et nuit suivante une limite pluie-neige qui descend à 800-1.000 m et des chutes de neige abondantes sur les Alpes.