Volodymyr Zelensky à Dublin, en Irlande, le 11 novembre 2026. ( AFP / PAUL FAITH )

Selon le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, "dire qu'on n'en a pas les moyens, nous qui sommes septième puissance économique du monde, puissance dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du conseil de sécurité, franchement c'est sombrer dans l'esprit de défaite".

Un total de 27 milliards d'euros depuis 2022. L'aide française à l'Ukraine, jugée trop coûteuse pour certains candidats à la présidentielle ou accusée par d'autres d'alimenter le conflit entre Kiev et Moscou, est loin de l'effort de nombreux autres pays. Cette aide se décompose en deux volets : aide bilatérale et quote-part française dans le soutien apporté par l'Union européenne à Kiev.

Le Kiel Institute allemand, qui recense les différentes contributions, a comptabilisé un total de 383 milliards d'euros d'aide à Kiev au niveau mondial entre 2022 et août 2026. Sur ce montant, Paris a versé 7,9 milliards d'euros d'aide bilatérale et financé 19 des 100 milliards d'euros de l'aide accordée par l'UE.L'aide française bilatérale est essentiellement militaire (6,2 milliards d'euros). L'aide financière directe s'élève à 800 millions d'euros et l'aide humanitaire à 876 millions.

Un montant bien loin de celui de l'aide bilatérale fournie par l'Allemagne (31 milliards), le Royaume-Uni (23 milliards) ou encore les Pays-Bas (11 milliards). Les Etats-Unis ont pour leur part alloué 115 milliards d'euros, mais le Kiel Institute n'a référencé aucune aide supplémentaire sous la présidence de Donald Trump. Rapportée au PIB, l'aide française, de 0,32%, est au quinzième rang mondial. Les Danois (3,49%), les Baltes et la Norvège y consacrent la plus grande part de leur richesse nationale.

"C'est l'appui diplomatique de la France qui aide le plus l'Ukraine aujourd'hui"

"Aujourd'hui, qui apporte le soutien à l'Ukraine ? Ce n'est pas le contribuable français, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne, c'est notre force", a affirmé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, selon qui "dire qu'on n'en a pas les moyens, nous qui sommes septième puissance économique du monde, puissance dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du conseil de sécurité, franchement c'est sombrer dans l'esprit de défaite".

La favorite des sondages pour l'élection présidentielle d'avril-mai 2027 Marine Le Pen a promis qu'elle "maintiendrait durant six mois" l'aide financière à l'Ukraine si elle était élue présidente, mais qu'au-delà elle "cesserait" ce soutien. Pour le candidat Teddy Riner, ce soutien à Kiev se fait "au détriment" d'autres besoins, quand le souverainiste de droite Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) veut "arrêter toute aide immédiate" à l'Ukraine. Le candidat Insoumis Jean-Luc Mélenchon plaide lui pour tenir les engagements de la France, mais fustige les frappes ukrainiennes contre la Russie.

Outre la formation de militaires ukrainiens, l'aide militaire française couvre des dons de matériels (canons Caesar, blindés, avions de chasse Mirage 2000) ainsi que de munitions (obus d'artillerie, missiles de croisière Scalp ou antiaériens Aster 30). Plus que le soutien matériel, "c'est l'appui diplomatique de la France qui aide le plus l'Ukraine aujourd'hui", en particulier à travers son "soutien aux différents instruments financiers et aux paquets de sanctions", selon Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Ifri.