27 femmes yézidies, victimes de Daech et leurs enfants accueillis à Roissy

Victimes en Irak du groupe Etat islamique, 27 femmes yézidies accompagnées de leurs enfants ont été accueillies mercredi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle.Il s'agissait du dernier groupe de femmes de cette minorité religieuse du Kurdistan irakien reçues en France dans le cadre d'un programme d'accueil mis en place à la fin 2018 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec les services du ministère de l'Intérieur. Vingt-huit familles avaient ainsi été accueillies le 22 mai à Toulouse.Au total, 100 femmes et leurs enfants ont rejoint la France après un engagement en ce sens du président Emmanuel Macron auprès de Nadia Murad, Prix Nobel de la paix 2018 et elle-même ancienne victime de Daech (acronyme arabe du groupe Etat islamique).« Soyez chez vous ! »« Vous êtes les bienvenus en France ! Vous allez voir, progressivement vos enfants vont aller à l'école, vous allez vous faire des amis [...] Soyez chez vous », a déclaré le directeur du Centre de Crise du Quai d'Orsay, Eric Chevallier, lors d'une brève cérémonie d'accueil à leur descente d'avion en provenance d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. L'@Ofpra a accueilli aujourd'hui 100 réfugiés yézidis, qu'il avait auditionnés lors de ses missions à Erbil dans le cadre de l'opération d'accueil spéciale des femmes yézidies. pic.twitter.com/x3HeukLfLV-- Ofpra (@Ofpra) November 20, 2019 Les femmes, le regard parfois perdu, étaient accompagnées d'enfants souvent en bas âge, pour certains endimanchés, portant costume et cravate, comme pour mieux marquer l'instant présent. Des adolescents étaient aussi du voyage.« Ce que nous avons vécu ces cinq dernières années est inimaginable. Aujourd'hui la France nous a ouvert les bras, nous ne pouvons qu'être reconnaissants », a raconté Turko, une jeune mère de famille de 30 ans.