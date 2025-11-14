25 Tesla incendiées près de Marseille, la piste criminelle envisagée

Une voiture Tesla endommagée par un incendie criminel le 3 mars 2025 devant une concession Tesla à Plaisance-du-Touch en Haute-Garonne ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Une enquête a été ouverte après l'incendie sur le parking d'une concession Tesla de 25 véhicules électriques de la marque américaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a annoncé à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour "destruction par moyen dangereux en bande organisée" et "association de malfaiteurs".

Les pompiers étaient intervenus à 03H00 du matin jeudi pour éteindre l'incendie survenu sur le parking de la concession.

Tesla est pris à partie (vandalisme, appels au boycott, manifestations) aux États-Unis et dans d'autres pays depuis que son patron, le milliardaire Elon Musk, s'était rapproché du président Donald Trump en devenant un temps un proche conseiller chargé de réduire les dépenses fédérales.

Depuis, Elon Musk se concentre à nouveau sur son entreprise automobile. Ses actionnaires ont le 6 novembre voté un nouveau plan de rémunération offrant à son patron la perspective d'empocher plus de 1.000 milliards de dollars en dix ans.

Les ventes mondiales du spécialiste des véhicules électriques ont baissé cette année, l'américain devrait ainsi perdre cette année sa première place mondiale, ravie par le groupe chinois BYD qui l'avait manquée de peu en 2024. Au 30 septembre, BYD en était à 1,58 million de véhicules tout électrique vendus et Tesla à 1,22 million.